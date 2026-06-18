República Checa vs. Sudáfrica: cuál es el resultado que favorecería a México

La actividad de la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este jueves 18 de junio con un encuentro que México observará con especial atención. República Checa y Sudáfrica se enfrentan en Atlanta en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos y que también podría beneficiar al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Tras la primera fecha, México lidera el Grupo A gracias a su victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur también suma tres puntos luego de derrotar a República Checa. Por ello, el resultado entre checos y sudafricanos tendrá un impacto directo en la clasificación antes de que continúe la actividad del sector.

El empate sería el mejor resultado para México

Pensando exclusivamente en los intereses de la Selección Mexicana, el escenario más favorable sería un empate. Si República Checa y Sudáfrica reparten puntos, ambos equipos permanecerían rezagados en la tabla y ninguno lograría acercarse a los líderes del grupo.

Con ese resultado, México mantendría una posición privilegiada rumbo a la siguiente ronda y seguiría dependiendo únicamente de sus propios resultados para acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:

Por el contrario, una victoria de cualquiera de las dos selecciones apretaría la lucha en el Grupo A. Tanto República Checa como Sudáfrica alcanzarían tres puntos y volverían a colocarse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente fase.

La realidad es que, mientras el balón ruede en el Estadio Atlanta, el cuerpo técnico mexicano y los aficionados tendrán un ojo puesto en un encuentro que podría convertirse en uno de los más importantes de la jornada para el futuro del la Selección Mexicana en el torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.