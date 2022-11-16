México vs Suecia EN VIVO | Horario y dónde ver el partido amistoso

Llegó la hora. La última prueba de Gerarado Martino y sus pupilos previo al Mundial de Qatar 2022 está aquí. No te pierdas el México vs Suecia por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

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La Selección Mexicana está a unos pocos días de debutar en la justa invernal, frente a Polonia. Pero primero se verá las caras ante los suecos, donde el Tata tendrá su ensayo final; duelo que se disputará en Girona, España, sede de México en los días previos al arranque de la Copa del Mundo.

De hecho, en el Estadio Municipal Montilivi, Martino y sus jugadores ya tuvieron una práctica, fue ante Irak, hace una semana, en donde resultaron ganadores por pizarra de 4-0. En dicho encuentro la Selección Azteca saltó al terreno de juego con futbolistas de la Liga MX y MLS -Héctor Herrera-, pues los que militan en el futbol europeo aún se encontraban con sus respectivos equipos.

La Selección Mexicana está lista para Qatar 2022

Este lunes se dio a conocer la lista final de México para el Mundial de Qatar 2022, convocatoria en la que destacaron Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, quienes vivirán su quinta Copa del Mundo.

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Además, se confirmó que Raúl Jiménez estará en la justa, a pesar de no haber sumado minutos desde el mes de agosto, por una pubalgia, que lo alejó de las canchas estos últimos meses.

Horario y dónde ver México vs Suecia EN VIVO

Con camión completo, la Selección Azteca enfrentará a Suecia, en el último ensayo previo al Mundial de Qatar 2022, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Claro, junto al mejor equipo de narradores de nuestro país; acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano desde la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

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