Lista de convocados de la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022

Lista la Selección Mexicana. A seis días de que arranque el Mundial de Qatar 2022, esta es la convocatoria de 26 futbolistas de Gerardo Martino para la justa invernal, que inicia el próximo domingo 20 de noviembre.

Desde Girona, España, donde se encuentra México, para su último partido de preparación ante su similar de Suecia, el 'Tata' dio a conocer quienes serán los jugadores con los que disputará el certamen más importante a nivel de selecciones nacionales.

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Lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota

Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo

Medios: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori

🚨 ¡LISTA OFICIAL SELECCIÓN MEXICANA! 🚨



Gerardo "Tata" Martino reveló la lista oficial de 26 convocados para la Copa del Mundo Qatar 2022 🏆🇶🇦



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Diego Lainez y Santiago Giménez quedan fuera de la lista final

Unas de las sorpresas de esta lista es la ausencia de Diego Lainez y Santiago Giménez, ambos futbolistas militan en el balompié europeo; la carrera final la ganó Roberto Alvarado, en lugar del jugador del Braga; mientras que Santi quedó atrás de Martín, Funes Mori y Jiménez, quien al parecer se terminó de recuperar de la pubalgia que lo tuvo fuera de actividad.

Los otros que no alcanzaron a llegar son: Jesús 'Tecatito' Corona, quien no alcanzó a recuperarse del tobillo; Jesús Angulo y Erick Sánchez, ambos jugadores de la Liga MX.

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México vs Suecia | último partido amistoso previo al Mundial de Qatar 2022

Ya con la lista definida, Martino tendrá una última prueba con la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo. Este miércoles 16 de noviembre, México se medirá ante Suecia, en Girona, España, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

