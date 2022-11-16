El posible titular 11 de México vs Suecia | Partido Amistoso

Llegó la última prueba para Gerardo Martino. Este miércoles no te pierdas México vs Suecia, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de nuestro país).

Dicho encuentro será previo al debut de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022. La cita es en Girona, España, misma sede donde los pupilos del 'Tata' derrotaron al Irak, la semana pasada por marcador de 4-0.

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México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

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Ahora sí, el 'Tata' ya cuenta con camión completo, con los jugadores que estarán en el Mundial de Qatar 2022, luego de que el pasado lunes diera a conocer su lista final para la justa invernal.

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez

Medios: Héctor Herrera, Luis Chávez, Charly Rodríguez

Delanteros: Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega

Habría dudas entre Gerardo Arteaga y Gallardo; además de que podría darle descanso al Chucky, por lo que Uriel Antuna podría ver minutos desde el inicio.

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¿Cuándo viaja México al Mundial de Qatar 2022?

Una vez que termine el encuentro frente a Suecia, la Selección Mexicana dormirá en Girona, España, para empezar a planear la salida hacía el Mundial. Se espera que México arribe el 17 de noviembre, alrededor de las 10:20 de la noche horario qatarí.

El calendario de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022

Martino y sus pupilos debutarán el próximo 22 de noviembre frente a Polonia, en el Estadio 974, en punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México); el 26 la cita es contra Argentina en el y el 30 cerrarán su participación en la Fase de Grupos ante Arabia Saudita, ambos a la una de la tarde en el Estadio Lusail.