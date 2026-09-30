México vuelve al calendario internacional de ciclismo en 2027 con Isaac del Toro como estandarte

México volverá a tener ciclismo de ruta de categoría internacional en enero de 2027. La Unión Ciclista de México hizo oficial un calendario que contempla dos competencias UCI en territorio nacional: la Clásica de la República, carrera de un día con categoría UCI 1.1, y el MexTour, conocido como Vuelta México, competencia por etapas UCI 2.1.

La información fue compartida por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México.

El movimiento llega después del mejor año de la carrera de Isaac del Toro, quien en 2026 colocó nuevamente al ciclismo mexicano frente a la élite mundial. El bajacaliforniano terminó tercero en el Tour de Francia y ganó la clasificación de jóvenes, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la ronda francesa.

A ese resultado sumó triunfos en carreras internacionales y actuaciones de primer nivel. En septiembre ganó el Gran Premio de Montreal y cerró el Mundial de Ruta con un quinto lugar en la prueba de fondo, después de haber sido sexto en la contrarreloj.

El calendario mexicano pretende aprovechar ese impulso para devolverle al país competencias capaces de atraer a equipos y corredores del circuito internacional.

Regresan competencias UCI a México

La Clásica de la República abrirá el calendario UCI en México.

La primera cita será el 17 de enero de 2027, con la Clásica de la República, una competencia de un día con categoría UCI 1.1.

La carrera tendrá como escenario asignado al Castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, y será la primera oportunidad del año para que el público mexicano vuelva a observar una competencia internacional de ruta en territorio nacional.

La categoría 1.1 coloca a la prueba dentro del calendario internacional de la UCI y abre la puerta a la participación de estructuras profesionales y continentales.

El MexTour regresa como Vuelta México

Dos días después comenzará el segundo gran proyecto.

El MexTour se disputará del 19 al 23 de enero de 2027 y tendrá categoría UCI 2.1, lo que lo convierte en una carrera por etapas dentro del calendario internacional.

La competencia tendrá como punto de referencia al Zócalo de Ciudad de México, en un regreso que busca darle nuevamente visibilidad internacional a la Vuelta México.

El proyecto apunta a que México vuelva a tener una carrera capaz de formar parte de la conversación del ciclismo profesional y servir como escaparate para los corredores nacionales.

Isaac del Toro llega en el momento que México necesitabaEl contexto difícilmente podría ser más potente para relanzar una carrera mexicana.

Del Toro cerró el Tour de Francia 2026 en el tercer lugar general y conquistó el maillot blanco como mejor joven. La propia organización del Tour destacó la actuación del mexicano y el papel que desempeñó junto a Tadej Pogacar durante la carrera.

Guadalajara y Xalapa completan el enero del ciclismo mexicano

El calendario nacional comenzará antes de las dos competencias UCI.

Del 8 al 10 de enero se celebrará en Guadalajara el Campeonato Nacional de Ruta, mientras que el Campeonato Nacional de Pista tendrá lugar en Xalapa del 26 al 31 de enero.

Así, enero de 2027 concentrará buena parte de la actividad más importante del ciclismo mexicano: campeonatos nacionales, una clásica UCI 1.1 y una carrera por etapas UCI 2.1.