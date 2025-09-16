¡BOMBAZO! Los Dallas Cowboys suplirían la baja de Micah Parsons con una primera selección de draft

Jadeveon Clowney se uniría a los Dallas Cowboys, informó el propietario del equipo Jerry Jones, que dijo a los medios tras la victoria en tiempo extra contra los New York Giants que el veterano ala defensiva firmará con la organización texana. Jones describió a Clowney como un refuerzo de credibilidad y profundidad para una defensa que ha mostrado debilidades en las primeras fechas de la temporada.

¿De cuanto tiempo se prevé que sea el contrato de Jadeveon Clowney con Dallas?

El fichaje llega después de que Clowney visitara las instalaciones de los Cowboys la semana previa, en una búsqueda del equipo por añadir presencia en la línea exterior tras la salida de Micah Parsons en un canje previo al inicio de la campaña. Varios reportes señalan que la visita desembocó en un acuerdo que, según medios especializados, sería por un contrato corto, un solo año probablemente para reforzar el pass rush a la brevedad.

¿Cuales fueron los números de Jadeveon Clowney la temporada pasada?

Clowney, de 32 años, llega con una trayectoria extensa: fue la selección global número 1 en 2014, tiene tres convocatorias al Pro Bowl y ha pasado por equipos como Texans, Seahawks, Titans, Browns, Ravens y Panthers. La temporada pasada registró 5.5 capturas con Carolina, tras haber sumado 9.5 en 2023 con Baltimore; en su carrera acumula más de 50 sacks y varios fumbles forzados, estadísticas que los Cowboys esperan aprovechar tanto en situaciones de pase como para mejorar la rotación defensiva.

Desde el punto de vista salarial, algunas fuentes apuntan a que la incorporación tendrá un impacto notable contra el tope salarial del equipo, aunque los detalles finales del contrato (garantías y estructura) no habían sido difundidos oficialmente al momento del anuncio. La gerencia de Dallas, la cual es liderada por Jerry Jones ha justificado las decisiones recientes como parte de una reestructuración defensiva que busca equilibrio entre juventud y experiencia.

