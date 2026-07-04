El récord que le llevó seis Mundiales a Messi, pero que Olise podría superar con Francia en su primera justa

Continúan las emociones de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una instancia en la que varios jugadores intentarán mejorar algunas marcas históricas. En este sentido, hay un récord que tiene Lionel Messi y que podría ser superado por Michael Olise.

De acuerdo a información presentada por la cuenta Score 90 en X, el francés en su primera participación ha logrado cosechar, por lo menos 5 asistencias, un registro individual muy valorable.

After just 4 matches, Michael Olise is already chasing the all-time record for the most assists at the World Cup. 🤯🔥 pic.twitter.com/qXx8LiOfwZ — Score 90 (@Score90_) July 4, 2026

Ahora la pregunta que tienen desde el plano estadístico es si podrá superar al astro argentino, quien después de disputar 30 partidos logró marcar la pauta con 8 asistencias.

Se debe agregar que el delantero del Bayern Múnich actualmente tiene 24 años y probablemente tenga la posibilidad de disputar otros Mundiales en el futuro inmediato.

Por el momento, se consolida en su puesto como una pieza letal de un conjunto francés, que también tiene en sus filas a Mbappé, futbolista que también persigue el récord de ser el máximo goleador de toda la historia de las Copas del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR



TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

TV Azteca, una de las señales más importantes del país, dio a conocer una información muy importante y especial para todos los aficionados del fútbol. Y es que el medio de comunicación se encargará de la transmisión de algunos partidos EN VIVO y GRATIS del actual certamen internacional.

Con este anuncio, los fanáticos van a poder disfrutar de las incidencias del encuentro que tendrá que jugar México ante su par de Inglaterra y además de ser testigo de la disputa de otros partidos representativos.

De esta manera, las plataformas digitales se conectarán con la pasión de millones de personas que están al tanto de una exitosa campaña del equipo de Aguirre que luchará por la clasificación a los Cuartos de Final.