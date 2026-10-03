Michael Phelps, leyenda de los Juegos Olímpicos: “Puedes cometer un millón de errores, pero no el mismo dos veces”

Los Juegos Olímpicos son, para muchas personas, el escenario más importante que existe dentro del mundo deportivo a nivel mundial, pues es aquí en donde se centran los deportistas de más alto rendimiento para enfrentarse en una serie de disciplinas que se vuelven populares entre la población.

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Dentro de estos Juegos Olímpicos existen personajes que se vuelven históricos por lo que lograron obtener a lo largo de su travesía en ellos y, sin duda, un ejemplo de lo anterior es Michael Phelps, quien es considerado el atleta más importante en la historia de esta justa deportiva.

¿Cuál es la mejor frase de Michael Phelps, leyenda de los Juegos Olímpicos?

Fueron varias las cosechas de oro que Michael Phelps tuvo a lo largo de su etapa en los Juegos Olímpicos, no solo en Beijing 2008. Parte de esto deriva de la personalidad y el carácter que ha tenido a lo largo de su vida, priorizando la disciplina y un gran sentido de resiliencia.

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Bajo esta panorámica, existe una frase que lanzó hace un tiempo y que se ha vuelto tendencia en las redes sociales por el trasfondo que tiene, lo que habla un poco de las razones principales por las cuales fue tan exitoso: “Puedes cometer un millón de errores, pero no el mismo dos veces”.

Básicamente, lo que Michael Phelps quiere decir con esta frase es que está prohibido “tropezar” con la misma piedra que fue tu impedimento en el pasado, pues de hacerlo se sugiere que la lección no fue aprendida y que, en esencia, el error te perseguirá a lo largo de tu vida.

¿Cuántas medallas de oro obtuvo Michael Phelps en los Juegos Olímpicos?

La razón por la que Michael Phelps es considerado el rey de los Juegos Olímpicos deriva de las 22 medallas de oro que obtuvo a lo largo de su etapa en esta justa, destacando las seis obtenidas en Atenas 2004, las ocho de Beijing 2008, las cuatro de Londres 2012 y finalmente las cinco de Río 2016.