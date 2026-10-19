La frase que convirtió en leyenda a Michael Schumacher en la F1: “Cuando yo esté agotado, los demás deben estar al borde del colapso”

La Fórmula 1 logró consolidarse como uno de los deportes más importantes de los últimos 50 años y esto deriva, principalmente, de las grandes figuras que han llegado a esta disciplina. Entre estas, destaca uno que, sin duda, es uno de los favoritos del público: Michael Schumacher.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Dueño de un sinfín de logros, éxitos y récords, en la Fórmula 1, la realidad es que Michael Schumacher logró sobresalir tanto dentro como fuera de las pistas por la cantidad de declaraciones que concedió a lo largo de su etapa como profesional, así como cuando decidió terminar con esta aventura.

¿Cuál es la frase más impactante en la historia de Michael Schumacher?

Una de las razones por las cuales Michael Schumacher se volvió el favorito de chicos y grandes por igual deriva de la resiliencia y el protagonismo, así como la responsabilidad que mostró en cada uno de los circuitos, y para muestra de ello está la siguiente frase: “Cuando estos agotado, otros deben estar al borde del colapso”.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🏆 Michael Schumacher is the only driver with more podiums for Ferrari than Charles Leclerc, who is now level with Rubens Barrichello and Sebastian Vettel: https://t.co/I4tAe8323v — The Race (@wearetherace) October 15, 2026

Básicamente, con esta frase Michael Schumacher intenta explicar que nadie estará por encima de él, al menos, en cuanto a trabajo y resistencia se refiere. Esta situación hizo que el piloto se convirtiera no solo en uno de los más ganadores, sino también de los más queridos en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuáles fueron los principales logros de Michael Schumacher en la F1?

Pocos saben que, a lo largo de su carrera como profesional, Michael Schumacher tuvo la oportunidad de sumar un total de siete campeonatos mundiales de pilotos, mismos que se dividen de la siguiente forma: Dos con Benetton (1994 y 1995) y cinco con Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).

Michael Schumacher, además, tuvo la oportunidad de ganar más de 90 Grandes Premios, así como 155 podios. Obtuvo casi 70 Poles Positions en su carrera y, finalmente, destaca por los cinco campeonatos consecutivos que logró con Ferrari a inicios de este siglo XXI.