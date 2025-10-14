Futbolista de Rayados pide ayuda para víctimas de su ciudad natal en Veracruz

Ante la urgencia de mandar ayuda para las víctimas por las fuertes lluvias en los municipios del norte de Veracruz, futbolistas de los Rayados se han solidarizado al organizar colectas para mandar víveres para los afectados.

Michell Rodríguez, mediocampista del equipo regiomontano, quien es originario de Poza Rica, comenzó a solicitar el apoyo en redes sociales para recaudar alimentos y productos de primera necesidad en un centro de acopio en la ciudad de Monterrey.

Desastre natural

Esto debido a los miles de damnificados que resultaron luego de las graves inundaciones que ocurrieron en dicho estado desde la semana pasada, debido al desbordamiento del Río Cazones que provocó pérdidas humanas y graves daños materiales.

“Necesitamos tu ayuda. Todos por Veracruz”, fue el mensaje para invitar a solidarizarse para llevar todo al centro de acopio ubicado en el Colegio Mirasierra, en la colonia La Estanzuela, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta este miércoles 15 de octubre.

Entre las cosas que se solicitan están: Alimentos, agua, artículos de limpieza, artículos de uso personal, botas de lluvia, jaladores de agua, recogedores, ropa y calzado.

¿Quién es Michell Rodríguez?

El futbolista mexicano de 25 años de edad surgió de la cantera del Monterrey, con los que destacó en categorías inferiores, hasta debutar en la LIGA BBVA MX durante un partido contra el FC Juárez en septiembre del 2019.

Anteriormente pasó por los Alebrijes de Oaxaca y los Petroleros de Poza Rica, en la Tercera División, y después volvió a militar en la Liga de Expansión con los clubes de Cancún FC, Raya2 Expansión y Celaya.

Michell Rodríguez posteriormente estuvo cedido con los Pumas durante la temporada pasada, hasta que para este Apertura 2025, regresó al primer equipo de los Rayados, con el que ha participado en dos encuentros entrando de cambio unos cuantos minutos.

Se unen a la causa

El portero Luis ‘Mochis’ Cárdenas también utilizó sus redes sociales para compartir esta colecta para las víctimas de estas inundaciones.

“Hoy todos nuestros amigos de Poza Rica, Veracruz y sus alrededores nos necesitan…Toda la ayuda es necesaria”, comentó en historias que subió a su Instagram.

