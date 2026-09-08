Mientras los mexicanos buscan quemar calorías corriendo, los australianos popularizaron el “plogging” que es más fácil

Mientras correr es una de las actividades utilizadas para aumentar el gasto calórico, en otros lugares surgieron alternativas que combinan el ejercicio con acciones cotidianas. En Australia, el plogging ganó presencia entre corredores y grupos comunitarios que encontraron una manera diferente de mantenerse activos mientras ayudan a limpiar los espacios públicos.

El plogging consiste en caminar o correr al aire libre mientras se recogen residuos encontrados durante el recorrido. La actividad nació en Suecia, pero se extendió a distintos países y encontró en Australia un terreno favorable por su cultura de running, las actividades al aire libre y las iniciativas relacionadas con el cuidado ambiental.

Correr 8 kilómetros puede hacer perder muchas calorías.|Unsplash

¿Qué hacen en Australia que “es más fácil” que caminar en México?

El plogging incorpora movimientos adicionales al caminar o correr. Quienes lo practican deben detenerse para recoger basura, agacharse, estirarse o realizar sentadillas antes de continuar con el recorrido. De esta manera, el ejercicio aeróbico se combina con diferentes movimientos durante una misma actividad.

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Australia también desarrolló iniciativas para impulsar esta práctica. “Clean Up Australia” incorporó el plogging dentro de sus campañas ambientales, mientras que clubes de corredores y grupos locales comenzaron a utilizar sus recorridos habituales para recoger residuos.

¿En qué consiste el “plogging”? Conceptos básicos

La palabra plogging combina el término inglés jogging, que significa trotar; con la expresión sueca plocka upp, que significa recoger. El movimiento surgió alrededor de 2016 en Suecia y fue impulsado por Erik Ahlström en Estocolmo.

Para practicarlo solamente se necesitan una bolsa para recoger los residuos y guantes protectores. Puede realizarse mientras se camina o corre por parques, calles, playas y senderos naturales. Básicamente, es limpiar la ciudad mientras se limpia el cuerpo.

El “plogging” tiene beneficios además de la salud física

Además del ejercicio, el plogging busca generar un impacto positivo en el entorno. Recoger residuos ayuda a mantener limpios los espacios públicos y puede evitar que determinados desechos terminen en suelos, drenajes o zonas costeras.

La actividad también puede realizarse en grupo. Clubes de corredores y organizaciones ambientales han utilizado el plogging para combinar actividad física, limpieza comunitaria y participación social. ¿Crees que México debería implementarlo?

