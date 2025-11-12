Mientras Paris Jackson heredó 65 millones de dólares; esta es la fortuna de Chicharito Hernández

Hace unos días, se reveló que Paris Jackson, hija del icónico cantante de pop Michael Jackson, recibió unos 65 millones de dólares como herencia por el fallecimiento de su padre. Si bien es cierto que se trata de una cantidad gigante de dinero, el legado del cantante fue de tal magnitud que sus hijos reclaman la ausencia de más dinero. Sin embargo, este monto sigue siendo superior a la fortuna de Chicharito Hernández .

Esta es la fortuna que logró acumular Chicharito Hernández en la actualidad

De acuerdo a los reportes ofrecidos por Celebrity Net Worth, el actual delantero de Chivas acumuló una fortuna de 30 millones de dólares aproximadamente, desde su debut en el club tapatío en el año 2006. Si bien es cierto que se trata de una increíble cantidad de dinero, ni siquiera forma parte del 50% de la herencia recibida de Paris Jackson. Por otro lado, Chicharito podría dejar Chivas una vez finalizado el Apertura 2025 .

Instagram Chivas / @chivas

Los negocios que tiene Chicharito y que han aumentado su patrimonio

A sus 37 años de edad y con el retiro a la vuelta de la esquina, Chicharito ha decidido incursionar en varios negocios durante estos últimos años. Además del futbol, el ex Real Madrid cuenta con varios ingresos económicos provenientes de ser propietario del equipo Olimpo United en la Kings League y tener patrocinios con marcas como Intuit Quickbooks.

También es inversionista en la marca de relojes STF tech y en la startup de bienes raíces 100 ladrillos. Según el diario Ámbito, entre bonificaciones por imagen y salario, el delantero mexicano percibe alrededor de 4 millones de dólares al año, además de ser el futbolista que más camisetas vende dentro de Chivas.

El negocio más reciente de Chicharito Hernández

Con el objetivo de seguir aumentando su patrimonio, Chicharito lanzó su propia marca de tequilas llamada “Cosas Chingonas”. Esta iniciativa busca diversificar los ingresos del mexicano mientras juega sus últimos partidos como futbolista de Chivas. Cabe destacar que Hernández contará con el respaldo de Amaury Vergara como socio en este negocio de destilados de agave.