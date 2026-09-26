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Fue uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX, pero perdió la vida por una trombosis

Una trombosis impidió que este futbolista, leyenda de la Liga BBVA MX, siguiera destacando en el deporte que tanto amaba. Es preciso que conozcas su historia.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Liga BBVA MX ha tenido grandes elementos en la zona defensiva, principalmente entre los porteros que llegaron al país para defender los colores de distintas instituciones y que, con el paso del tiempo, han logrado trascender por los logros obtenidos en el terreno de juego.

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Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Miguel Calero, guardameta nacido en Colombia que logró trascender en la Liga BBVA MX con los Tuzos del Pachuca pero que, sin embargo, perdió la vida luego de sufrir una trombosis. Esta es su historia.

¿Qué pasó con Miguel Calero, leyenda de la Liga BBVA MX?

Fue el 4 de diciembre del 2012 cuando el mundo del futbol se sorprendió al conocer la noticia respecto a la desafortunada muerte de Miguel Calero, portero de los Tuzos del Pachuca que perdió la vida a raíz de un infarto cardiorrespiratorio posterior que derivó de complicaciones relacionadas por una trombosis.

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Cabe mencionar que la trombosis no es más que una formación de un coágulo en la sangre dentro de un vaso sanguíneo, hecho que provoca el bloqueo, parcial o total, del flujo normal de la sangre. Esta situación fue la que produjo la muerte de Miguel Calero, histórico de la primera división azteca.

La muerte del guardameta colombiano generó una tristeza enorme entre la comunidad amante de la Liga BBVA MX, misma que considera a Calero uno de los porteros más importantes en la historia del país y, a su vez, uno de los más ganadores en la escuadra hidalguense.

¿Cuántos títulos obtuvo Miguel Calero en Pachuca?

Durante su etapa como arquero, líder y capitán del Pachuca, Miguel Calero sumó un total de diez títulos oficiales con el club, mismos en donde destacan los campeonatos de Liga BBVA MX y, por supuesto, la conquista de la Copa Sudamericana en el 2006, año en que los Tuzos vencieron al Colo Colo.

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