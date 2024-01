Miguel Herrera prefiere a Brunetta que al ‘Chicharito’ o Guardado

Cuando Miguel Herrera dirigió a la Selección Mexicana, en la Copa del Mundo de Brasil 2014, tuvo bajo sus órdenes a dos estandartes del futbol mexicano que están por reaparecer en la Liga BBVA MX: Javier Hernández y Andrés Guardado.

El estratega no los olvida y les otorga el valor que sus trayectorias ameritan; sin embargo, no cree que el mejor refuerzo del torneo sea del León, con el fichaje del ‘Principito’, o de las Chivas, con la potencial adquisición de ‘Chicharito’. Ese título, de acuerdo con el ‘Piojo’, es para el argentino Juan Brunetta.

“Ojalá le vaya muy bien (a Guardado), se lo merece. Es una gran persona y un gran jugador. También (a ‘Chicharito'), creo que los dos son los nombres más importantes de contratación, en nombre. Para mi forma de pensar y ver el futbol, la mejor contratación la hizo Tigres al llevarse a Brunetta, para mí, el mejor jugador en este momento”, consideró.

Notifemenil: Lo mejor de la gala de los premios The Best

Te puede interesar: VIDEO: La emotiva despedida de Andrés Guardado en el Estadio Benito Villamarín

El timonel alabó lo realizado por los Tigres, club al que comandó hace algunos certámenes, sin llegar a conquistar la Liga BBVA MX y, para no desviarse del cuestionamiento, enfatizó la exitosa trayectoria de los dos veteranos antes señalados.

“El torneo pasado, lo hizo extraordinario y Tigres se lo lleva. Los nombres más importantes son los regresos de Javier y Andrés, dos extraordinarias personas, dos tipos muy profesionales, dos tipos que en Europa cumplieron una carrera extraordinaria”, aseveró.

Miguel Herrera se muestra autocritico

Con respecto al partido que los Xolos de Tijuana, su actual equipo, empató frente al Atlas —en el Estadio Jalisco, por la segunda jornada del Clausura 2024—, Herrera se mostró autocrítico y, contrario a lo que ha acostumbrado, no cargó contra el arbitraje.

“El partido no me gustó, si dijera que me gustó, estaríamos en contra de lo que me gusta del juego. No me gustó el desarrollo, me gustó la actitud, el temple de los muchachos. Físicamente, terminamos mucho mejor nosotros. No apareció la jugada importante para tener una mejor opción en el área… Ahí, no tienen la culpa los árbitros. Normalmente hay quejas, pero hoy no les puedo echar la culpa. Hubo un par de jugadas que el árbitro juzga en el partido y me parece que regresan a lo que hacían antes, a ver la jugada ellos bien y tomar decisiones en fracciones de segundo”, concluyó.

Gol de Lucas Cavallini: Puebla 1-0 Necaxa | Jornada 2 del Clausura 2024

Te puede interesar: ¿Ayuditas? César Montes manda mensaje tras polémica victoria del Real Madrid sobre el Almería