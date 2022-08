Miguel Herrera se queja del arbitraje tras el Tigres vs Santos

Miguel Herrera salió molesto con el arbitraje que se llevó a cabo durante el triunfo de su equipo, Tigres, sobre Santos por marcador de 2-0. Debido a que su equipo vio salir a Rafael Carioca, luego de ver dos veces una tarjeta amarilla, mientras que de los Guerreros, sólo fueron seis los amonestados y no le mostraron la roja a ninguno.

“Me quedo tranquilo con el triunfo, pero ves las jugadas como te echan los jugadores. Tuvimos un amonestado y un expulsado, que fue el mismo. Ellos tuvieron seis y no les pasó nada”, dijo el ‘Piojo’ Herrera en conferencia de prensa.

Miguel Herrera habla de la expulsión de Rafael Carioca

A pesar de la victoria, para el técnico felino lo más importante fue la expulsión de Rafa Carioca al minuto 61 de juego por una doble amarilla, debido a un supuesto codazo sobre Fernando Gorriarán.

“Para mí no falta hay, el brazo de Rafa (Carioca) no va arriba y no siento que hay intención de poder agredir al rival” añadió Miguel Herrera.

Las expulsiones han sido un problema para los Tigres durante el Apertura 2022. Han visto seis tarjeras rojas en lo que va del torneo, divididas en solamente cinco partidos.

Sebastián Córdova fue expulsado en la segunda jornada del campeonato ante Mazatlán. En la quinta jornada, durante la visita a los Bravos de Juárez, fue turno de Luis Quiñones; en la fecha posterior sufrieron hasta dos expulsiones, Jordy Caicedo y Juan Pablo Vigón; ante Pachuca en la Jornada 7, fue Jesús Angulo salió a las regaderas antes de tiempo.

Ahora Tigres tendrá que enfrentar el Clásico Regio, que se jugará el próimo sábado, sin uno de sus jugadores importantes, como lo es Rafael Carioca. Afortunadamente para el conjunto felino, no tendrán compromiso durante la jornada doble y tendrán más tiempo que los demás equipos para preparar su siguiente duelo.

