Empieza a pesar de no ganar de visitante, Miguel Herrera

Los Xolos de Tijuana perdieron 1-0 en su visita a la Máquina Cementera del Cruz Azul, el duelo fue correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; los dirigidos por Miguel Herrera se encuentran sumergidos en una crisis ante la falta de resultados, ya que solo han sumados dos puntos producto de sus empates contra Chivas y Atlas respectivamente.

Los Fronterizos aumentaron su racha a 11 partidos consecutivos sin obtener un triunfo como visitantes, tema que preocupa al interior de la escuadra canina, aunado a que la segunda etapa de Miguel Herrera en el banquillo de los tijuanenseS no ha tenido los resultados esperados.

“Pues la verdad es que cuando ves cómo se dan los resultados en el desarrollo del juego, sí que se te empieza a convertir en algo difícil, porque la tenemos para mojarla nada más, para meterla y no estamos siendo certeros, trabamos espacios, aprovechamos espacios, no terminamos nosotros de concretar nuestras oportunidades y los rivales desafortunadamente sí.

Hoy un partido de ida y vuelta donde los dos equipos tuvieron muchas oportunidades, pero ellos concretan una y nosotros no terminamos de concretar ninguna. Tuvimos varias para mojarla, para hacer un muy buen disparo, para cruzar una pelota, no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Sí empieza a pesar de no ganar de visitante, pero hoy la única forma de salir de este bache es trabajando”, comentó el director técnico mexicano Miguel Herrera sobre la racha de partidos sin conseguir un triunfo como visitante.

Xolos de Tijuana en crisis por falta de goles

Tijuana es la peor ofensiva del futbol mexicano, debido a que tras cuatro encuentros del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX únicamente suman un gol, el cual fue del paraguayo Carlos González en el duelo en contra de las Chivas de la fecha tres.

“Sí, es ocuparnos. Durante lapsos hemos tenido contundencia como en el torneo pasado, pero no puedo nada más depender de que Carlos (González) que haga goles, que nos trajimos a (José) Zúñiga para que también nos ponga de la misma forma, nuestros volantes, la llegada. Estamos teniendo oportunidades, pero no estamos siendo certeros, hay que trabajar. En cualquier momento van a destapar si van a empezar a caer los goles. Hay que seguir así”, analizó Miguel Herrera ante la falta de goles de la escuadra fronteriza.