La razón por la que DESCALIFICARON a un atleta mexicano en París 2024

La delegación mexicana continúa su actividad en los Juegos Olímpicos París 2024. México recibió una mala noticia luego de que el nadador Miguel Lara quedó descalificado en su debut en los 100 metros pecho.

El nadador mexicano Miguel de Lara Ojeda, quien se encontraba en el quinto heat eliminatorio de la prueba de 100 metros pecho, quedó descalificado pese a que terminó en la segunda posición.

Miguel Lara no pudo clasificarse a la siguiente ronda tras su descalificación, lo que generó polémica y sorprendió al propio atleta mexicano.

¿Por qué descalificaron a Miguel Lara?

El nadador mexicano quedó segundo solo por detrás de Anton Mckee de Islandia, pero su descalificación fue porque realizó un movimiento conocido como patada de delfín que está prohibido en la categoría en la que él compite.

“Lo voy a averiguar, no me habían descalificado desde que tengo 11 años, no tengo idea de qué pasó, sacudirlo y pensar en los 200 (la otra prueba en la que competirá)", reveló Miguel Lara tras su descalificación

La otra prueba de Miguel Lara

Sin embargo, Miguel Lara podría tener una revancha en la prueba de los 200 metros pecho, que se celebrará el próximo martes 30 de julio.

