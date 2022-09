Miguel Layún asegura que su futuro estaría en la MLS

Miguel Layún tiene claro cuál sería su futuro. El defensa mexicano, ya piensa en su siguiente paso, una vez que termine su segunda etapa con las Águilas del América, buscaría emigrar al balompié de los Estados Unidos.

El histórico lateral de Coapa, finalizaría su contrato con ellos, el próximo mes de diciembre, por lo que en caso de no revonar, ya tiene claro en donde le gustaría jugar.

“Sí me veo jugando en la MLS, seguro. Mi contrato va a finalizar este diciembre pero ¿por qué no? La próxima temporada jugaría en la MLS, no lo sé, vamos a ver, quiero probar la MLS, para ser honestos sería interesante para mí", declaró previo al juego contra Nashville, de la Leagues Cup.

Los números de Miguel Layún en el América

En dos etapas con las Águilas, Layún suma 202 partidos vestido de azulcrema, tiene 18 goles en su haber, y 18 asistencias; además de dos títulos, el Clausura 13, cuando el fue el encargado de cobrar la última pena máxima ante Cruz Azul.

Su segundo campeonato fue en el Apertura 2015, previo a emigrar al Viejo Contiente, donde militó en conjuntos como el Watford de la Premier League, el Porto de Portugal, el Sevilla y el Villarreal de LaLiga, previo a su retorno a la Liga BBVA MX.

En México, tras su aventura europea, regresó a Rayados de Monterrey, club con que también se proclamó monarca, de una Copa MX, dos Concacaf Champions League y el Apertura del 2019.

En lo que se define su futuro, Miguel Layún buscará un tercer título con el América, durante este Apertura 2022, donde el equipo que dirige Fernando Ortíz, es líder del certamen, y espera conseguir su decimocuarto campeonato en el futbol de nuestro país.