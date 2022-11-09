Miguel Layún da la clave para vencer a las potencias en el Mundial

Miguel Layún, dos veces mundialista con la Selección Mexicana, sabe lo que es obtener resultados positivos contra potencias futbolísticas. En Brasil 2014 sacaron el empate ante el anfitrión y en Rusia 2018 vencieron a Alemania, entonces Campeona del Mundo, ambos resultados en la fase de grupos.

El lateral derecho de aquellas versiones mexicanas entiende que ante Argentina en Qatar 2022, México no sale como favorito.

“Como nos veían inferiores contra Alemania y el resultado ahí está, al final de cuentas, nunca hemos ido favoritos y hay que ser realistas, nunca vamos a ser favoritos contra potencias como Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra y Francia. Cuando nos paremos en una cancha contra esos rivales vamos a ser siempre la víctima, siempre vamos a ser el patito feo, pero Mexico siempre que se planta ha tenido cara para jugar contra esas selecciones” mencionó Layún durante la presentación de una línea de suplementos alimenticios de la que es socio.

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Layún dejó un claro mensaje para la afición mexicana

México debuta dentro de 13 días en la Copa del Mundo contra Polonia en el Estadio 974. En las últimas horas las críticas fueron amplias para el cuerpo técnico debido a la posibilidad de que uno de los cortados del torneo sea Santiago Giménez, líder de goleo en la Europa League con el Feyenoord.

“Apoyemos a la Selección, disfrutemos esté quien esté, hay que ilusionarnos, no dependemos de ellos para ilusionarnos o no ilusionarnos, nos podemos ilusionar por nosotros, por lo que representa. Invitar a la gente y medios de comunicación, démosle un empujón a la Selección, son 10 días, durante el mundial intentemos mandar mensajes positivos y veamos que pasa” finalizó.

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Layún quien inició el proceso con Gerardo Martino, pero que desde octubre de 2020 no es convocado. Su último partido con la camiseta de México fue un amistoso contra Guatemala cuando se reanudó la actividad en la crisis sanitaria por la pandemia.