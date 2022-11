Miguel Layún revela qué pasará con su futuro en América

El contrato de Miguel Layún con América termina el próximo mes de diciembre. El lateral derecho de las Águilas deberá definir próximamente su futuro profesional. En días pasados, el director deportivo Santiago Baños, mencionó que Layún ya tiene propuesta económica y deportiva para renovar el vínculo con los de Coapa. El jugador de 34 años esperará a las reuniones con la dirigencia azulcrema.

“Estamos de entrada con contrato en América, la fecha para presentarme es el día 28 (de noviembre), con pláticas con el club para ver qué sigue. Creo que físicamente todavía estoy en un nivel competitivo que me permite pensar en seguir a nivel profesional, seguir por esa línea. Cuando me comprometo con un proyecto, me comprometo al 100 por ciento y no depende de si juego bien o mal un partido” mencionó Layún durante la presentación de su línea de suplementos alimenticios.

Así vivió Miguel Layún su segunda etapa con América

Miguel vive su segunda etapa con la camiseta de las Águilas. En la primera fue dos veces campeón de Liga MX y fue pieza fundamental del equipo, hecho que le permitió emigrar a Europa y consolidarse como seleccionado nacional. Tras la aventura de en el Viejo Continente volvió a México con Monterrey y de ahí el regreso a Coapa.

“Tengo una historia con América que no es fácil olvidar, que no está por encima pero tampoco por debajo de muchas cosas. Tuve mi ciclo anterior, llegué y las cosas fueron bien, después es perspectiva de cada quien, estoy tranquilo con lo que le entregué al club, porque sé lo que entregué a la vista de la gente y se lo que entregué a la sombra de la parte pública” finalizó Layún quien dejó en el aire su futuro en América.

