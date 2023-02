Miguel Layún podría retirarse en Estados Unidos, en la MLS

Miguel Layún piensa en la MLS. El defensor del América ya analiza su retiro, pues luego de una éxitosa carrera en la Liga MX y en el futbol de Europa, está más cerca que nunca su adiós de las canchas, por lo que podría emigrar a Estados Unidos para despedirse.

El exrayados renovó con los de Coapa el pasado mes de diciembre por un año más en sus filas, hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que a partir del próximo semestre podrá empezar a negociar con cualquier club que busque sus servicios, aunque también piensa en irse del futbol vistiendo la playera de las Águilas.

“Una parte de mi quiere cerrar el ciclo en el Club América por lo que representa, pero también hay una parte dentro de mí que he experimentado cuando he tenido la posibilidad de recorrer diferentes países, diferentes ligas y me he dado cuenta que me complementan como persona, me van haciendo aprender buenas cosas.

“El salir de la ‘comodidad’ solo por ponerle un nombre porque la verdad en América nunca se puede estar cómodo no mentiré que es el debate más grande que tengo en mi mente”, aseguró el defensor para Récord.

Los números de Miguel Layún en el América

Layún vive su segunda etapa en el Nido, luego de momentos muy complicados con ellos, que gracias a su mentalidad logró superar incluso siendo campeón con ellos en el 2013, ante Cruz Azul, y actuaciones que lo llevaron los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Eso lo hizo volver a Europa, después de que muy joven intentara probarse en el Viejo Continente con el Atalanta. Al final militó en equipos como el Watford de la Primer League, el Porto de Portugal, el Sevilla y el Villarreal de LaLiga, para después regresar al futbol mexicano con Rayados y desde 2021 con el club de sus amores, el América.

En sus vitrinas puso con las Águilas dos torneos de liga, fue campeón también con los lusos y con los de Monterrey ganó el torneo local, una Copa MX y dos Concachampions.