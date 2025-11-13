deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Miguel “Piojo” Herrera: cuántos títulos ganó como entrenador antes de sufrir con la Selección de Costa Rica

El mexicano ‘Piojo’ Herrera podría perder la posibilidad de jugar el Mundial 2026 a pesar de ser un histórico

Miguel “Piojo” Herrera: cuántos títulos ganó como entrenador antes de sufrir con la Selección de Costa Rica.
Miguel “Piojo” Herrera: sus títulos como entrenador.
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Hay un partido que podría dejar a Miguel ‘Piojo’ Herrera fuera de su puesto como entrenador en la selección de Costa Rica . Si bien por el momento está virtualmente clasificado al Mundial de México 2026, podría quedar fuera del mismo en esta Fecha FIFA si no consigue los resultados necesarios. Esto contrasta mucho con el resto de su carrera, donde supo levantar títulos.

Mientras en la actualidad en Costa Rica muchos ven a Herrera como responsable del ‘mal momento’ del equipo , a lo largo de su carrera como entrenador el ‘Piojo’ ha conquistado 5 títulos. Cuatro de los trofeos que consiguió el actual entrenador del combinado tico fueron en el Club América, mientras el restante lo logró en la Selección Nacional de México.

Todos los títulos de ‘Piojo’ Herrera como entrenador

  • Liga MX Apertura 2013 (Club América)
  • Liga MX Apertura 2018 (Club América)
  • Copa MX Clausura 2019 (Club América)
  • Campeón de Campeones 2019 (Club América)
  • Copa Oro de la Concacaf 2015 (Selección Mexicana)

Los resultados que podrían dejar al Piojo Herrera fuera de Costa Rica

Costa Rica tiene 6 puntos y es el escolta de Honduras en su grupo de Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, ahora le tocará jugar frente a Haití (rival directo por el segundo lugar) y Honduras, por lo que parece la Fecha FIFA más difícil para el Piojo Herrera.

Piojo Herrera ganó 4 títulos en América y 1 en México.

Si Costa Rica pierde con Haití se podría decir que estaría casi afuera del Mundial 2026, puesto que en la siguiente jornada los ticos se enfrentan a Honduras (el rival más complicado) y los haitianos visitan a Nicaragua (el contendiente más débil del grupo). Así, los del Piojo Herrera podrían perder el segundo lugar y él podría ser despedido.

La tabla de posiciones y próximos partidos del Piojo Herrera y sus rivales

  • Honduras - 8 unidades (Nicaragua en casa y Costa Rica de visita)
  • Costa Rica - 6 puntos (Haití de visita y Honduras en casa)
  • Haití - 5 unidades (Costa Rica en casa y Nicaragua de visita)
  • Nicaragua - 1 punto (Honduras de visita y Haití en casa).
Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Diego Gonzalez

