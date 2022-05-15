Mikel Arriola: Informaré del crecimiento de la Liga BBVA Expansión MX

Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, fue el encargado de hacer la entrega de medallas y el trofeo al nuevo campeón de la Liga BBVA Expansión MX, Atlético Morelia.

Tras la victoria de los canarios 2-0 ante Cimarrones de Sonora, Mikel se animó a hablar del proceso de certificación de algunos de los clubes del ascenso.

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“El 23 y 24 de Mayo tenemos una reunión de dueños donde informaré del crecimiento de la Liga BBVA Expansión MX. La regla de la certificación es si vas a ser una modificación corporativa, tienes primero que hacer esa modificación, en este caso cambiar de dueños”, dijo Mikel Arriola.

Mikel Arriola asegura que se vivió un ambiente familiar en la final de Expansión

Además, se refirió a la final donde Morelia levantó el trofeo, el presidente de la Liga BBVA MX comentó sobre el ambiente familiar y el respeto que se vivió en la final.

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“No se vio ningún tipo de violencia y un partido para las familias, la Liga BBVA Expansión MX dio el ejemplo de respeto y así mismo la afición, fue un partido emocionante", resaltó el directivo de la Liga BBVA MX.

Tras caer hace un año con el Tepatitlán FC, Atlético Morelia cobró revancha y los purépechas se quedaron con una serie muy cerrada ante los de Sonora. Ahora los canarios disputarán el campeón de campeones ante Atlante.

