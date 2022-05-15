Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Mikel Arriola: Informaré del crecimiento de la Liga BBVA Expansión MX

El presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, estuvo presente en el duelo decisivo entre Atlético Morelia y Cimarrones de Sonora en la Liga de Expansión

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX

Escrito por: Alejandro Puello

Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, fue el encargado de hacer la entrega de medallas y el trofeo al nuevo campeón de la Liga BBVA Expansión MX, Atlético Morelia.

Tras la victoria de los canarios 2-0 ante Cimarrones de Sonora, Mikel se animó a hablar del proceso de certificación de algunos de los clubes del ascenso.

Te podría interesar: Atlético Morelia se corona campeón de la Liga de Expansión

“El 23 y 24 de Mayo tenemos una reunión de dueños donde informaré del crecimiento de la Liga BBVA Expansión MX. La regla de la certificación es si vas a ser una modificación corporativa, tienes primero que hacer esa modificación, en este caso cambiar de dueños”, dijo Mikel Arriola.

Mikel Arriola asegura que se vivió un ambiente familiar en la final de Expansión

Además, se refirió a la final donde Morelia levantó el trofeo, el presidente de la Liga BBVA MX comentó sobre el ambiente familiar y el respeto que se vivió en la final.

Te podría interesar: ¿Se va? Tuca Ferretti revela que tiene ofertas para dirigir en Europa

“No se vio ningún tipo de violencia y un partido para las familias, la Liga BBVA Expansión MX dio el ejemplo de respeto y así mismo la afición, fue un partido emocionante", resaltó el directivo de la Liga BBVA MX.

Tras caer hace un año con el Tepatitlán FC, Atlético Morelia cobró revancha y los purépechas se quedaron con una serie muy cerrada ante los de Sonora. Ahora los canarios disputarán el campeón de campeones ante Atlante.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP