Mikey y Draken llegan con todo a Fatal Fury: City of the Wolves

La pelea en South Town acaba de ponerse mucho más intensa. Manjiro “Mikey” Sano y Ken “Draken” Ryuguji, dos de los personajes más reconocidos de Tokyo Revengers, se incorporan a FATAL FURY: City of the Wolves como parte de la colaboración entre SNK y el popular anime.

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Ambos personajes ya cuentan con sus respectivos tráilers de presentación, donde muestran cómo sus estilos de combate se adaptan a los sistemas de City of the Wolves, conservando además elementos característicos de sus personalidades y de la serie.

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Mikey y Draken llegan con movimientos, animaciones e intros especiales, mientras que para el doblaje japonés regresan sus actores originales: Yu Hayashi como Mikey y Katsuya Fukunishi como Draken.

Mikey y Draken tienen nuevas historiasLa colaboración no se limita a agregar a los dos personajes al roster. Tanto Mikey como Draken tendrán contenido narrativo dentro del juego.

En el Modo EOST (Episodes of South Town) compartirán una historia en la que ambos terminan involucrados en el conflicto de Krauser, quien busca utilizar el poder de los Pergaminos Sagrados para controlar South Town y secuestra a Rock, el personaje capaz de canalizar dicho poder.

Después de ser derrotados Terry y Kain, Mikey y Draken deciden entrar en acción para enfrentarse a Krauser y ayudar a rescatar a Rock.

Mikey será transportado hasta South Town por el poder de los Pergaminos Sagrados y terminará participando en el torneo The King of Fighters, mientras intenta encontrar una forma de regresar a casa.

Por su parte, Draken llegará a South Town mientras busca a Mikey. Su objetivo será encontrar a su compañero y regresar juntos a casa, aunque para conseguirlo tendrá que abrirse paso por las intensas batallas del torneo.

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Un crossover que llega en un momento claveLa colaboración coincide con el regreso de Tokyo Revengers al anime. El arco “War of the Three Titans” comenzó su emisión el 2 de octubre de 2026, llevando nuevamente la historia de Takemichi Hanagaki, Mikey y Draken a las pantallas.

Con esta colaboración, dos de los personajes más importantes de la franquicia ahora tienen un nuevo escenario para demostrar quién manda en una pelea.