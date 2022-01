Más de mil millones de dólares generaron los esports en 2021

El mundo de los esports sigue creciendo a pasos agigantados, pues sus escenas competitivas crean más interés año con año, convirtiendo a sus eventos cada vez más en torneos sintonizados por millones de personas alrededor del mundo y sumando audiencias de todo tipo.

La industria de los deportes electrónicos sigue en un proceso de reconocimiento por otros sectores de la población que nos viven muy a pegado a los videojuegos, pero la gran organización de eventos competitivos ha atraído a nuevos ojos que se interesan en escenas como League of Legends, Gears of War, Counter Strike, Rainbow six, Super Smash Bros Ultimate, ente otras.

De la mano surgen sponsors que encuentran en los esports una manera rentable de sumar su participación, volteando a la nueva tendencia que impacta en fanáticos que juntos construyen una visión deportiva y una historicidad llena de pasión por los diferentes equipos y jugadores de todas las ligas profesionales.

Según una organización que reúne información y datos financieros acerca del mercado de videojuegos llamada Newzoo, la audiencia de diversos eventos deportivos incrementó en una relación menor del 6.7% en el 2021, además de incrementar un 14.5% el sector competitivo profesional al año anterior.

TV Azteca apuesta por los deportes electrónicos

Pese a estar dentro de un hoyo por la crisis económica y sanitaria por la pandemia mundial por Covid 19, la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos ha sabido darle la vuelta y adaptarse a las nueva normalidad, siendo TV Azteca Esports una marca pionera en darle cobertura y difusión a una gran cantidad de escenas profesionales de los esports.

Hecho que nos llevó a ser ganadores al premio como mejor medio de Comunicación de Esports, luego de dos largos años llenos de trabajo, pero con la convicción de llevar a las comodidad de tus pantallas lo mejor de cada liga.