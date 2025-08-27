Milan busca otro delantero para competir con Santiago Giménez

El Milan no se detiene en la búsqueda de seguir armando su plantel de cara a la siguiente temporada con la intención de competir en la parte alta de la Serie A . Mientras la afición rossonera celebra la reciente incorporación de Victor Boniface, en calidad de préstamo del Bayer Leverkusen, la directiva del cuadro italiano ya trabaja en su próximo movimiento. Los ahora dirigidos por Massimiliano Allegri buscan reforzar su delantero aún más y el joven danés Conrad Harder sería el nuevo objeto de deseo.

El atacante de 20 años, figura actual del Sporting de Lisboa, ha despertado el interés de varios gigantes europeos gracias a su explosivo inicio de temporada. Su llegada, añadiría más competencia a una zona ofensiva que ya cuenta con Santiago Giménez y el recién llegado Boniface.

Milan va por todo

Con esta estrategia, el Milan quiere demostrar su ambición por construir un plantel versátil y completo para enfrentar el calcio sin competiciones europeas. La posible contratación de Harder, está valorado en alrededor unos 25 millones de euros, refleja la apuesta del club por jóvenes promesas como el Santi, con proyección de una posible venta más grande.

Giménez, quien debutó con asistencia en la Coppa Italia y por el momento titular como eje de ataque, enfrentará ahora una competencia interna aún mayor, pero también tendría la oportunidad de crecer junto a dos referentes ofensivos de alto nivel.

Hasta que no cierre el mercado...

El mercado del Viejo Continente cierra el 31 de agosto, por lo que la directiva milanista acelera las negociaciones para cerrar lo que sería su cuarta incorporación Lo que si es claro, es que los de San Siro quieren tener más opciones disponibles para no volver a tener una campaña como la pasada.

