Milán vs Benfica; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Europa League

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más atractivos que esta primera jornada de la UEFA Europa League tendrá. Dos de los equipos más tradicionales de Europa se verán las caras en el terreno de juego, motivo por el cual es importante que sepas todo respecto al Milán vs Benfica.

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El Milán llega a esta Europa League luego de no poder obtener su paso a la Champions, por lo que está obligado a conquistar este torneo. El Benfica, por su parte, tiene las mismas obligaciones que los italianos luego de ser un habitual en la Copa de Campeones, hecho que no ocurrió en esta ocasión.

¿Cómo llega el Milán y el Benfica a esta Jornada 1 de la Europa League?

El inicio del Milán en la Serie A 2026 - 2027 ha sido un tanto complicado, pues si bien después de cuatro partidos el club no ha perdido, los rojinegros registran dos triunfos y dos empates que los colocan en la quinta posición de la tabla general al acumular 8 de 12 puntos posibles.

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El Milán, además, tiene siete goles a favor por cuatro en contra, por lo que registra poco menos de dos goles por juego y uno recibido cada 90 minutos. Con estos números es que llega para enfrentar a un Benfica que suele caracterizarse por un estilo más ofensivo que su rival.

Los Dragones, por su parte, arriban a este partido de Europa League con una marca de cinco victorias y un empate en sus primeros seis juegos de la Primeira Liga, por lo que se ubican en el segundo lugar de la tabla general con 16 unidades, 21 goles a favor y 4 en contra.

¿Dónde ver EN VIVO el Milán vs Benfica de la Europa League?

Milán y Benfica se verán las caras en un duelo que, sin duda, acapara las miradas dentro de la Jornada 1 de la Europa League. Ten en cuenta que el partido se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre en punto de las 13:00 horas, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Disney Plus.