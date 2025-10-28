El MILLONARIO sueldo que pediría Martín Anselmi para regresar a la Liga MX

El nombre de Martín Anselmi vuelve a sonar en el futbol mexicano. El director técnico argentino es agente libre y puede negociar con cualquier equipo tras su flojo paso por el Porto en el balompié europeo. Ahora, se habla de que el Club Universidad Nacional estaría interesado en sus servicios con los resultados no esperados de Efraín Juárez en el Torneo Apertura 2025 y que tienen el equipo del Pedregal fuera de los primeros 10 puestos de la clasificación general.

Diversos reportes señalan que la agencia de Anselmi pediría dos millones y medio de dólares anuales (casi cincuenta millones de pesos) tras su etapa con los Dragones en Portugal, cifra que subió exponencialmente a lo que según percibía en el futbol mexicano con la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Rechazó al Atlético Mineiro

Por otro lado, el estratega sudamericano descartó la propuesta del Atlético Mineiro de hacerse cargo del equipo y se habla que fue por el tema económico. El club brasileño marcha en la décima tercera posición de la clasificación general con 36 puntos a tan solo cinco de distancia del futbol mexicano.

Por otro lado, habrá que tener en cuenta los dos próximos partidos de Pumas para descifrar un poco el futuro de Efraín Juárez en el banquillo auriazul. De momento, Universidad Nacional es décimo tercero en la tabla de la Liga MX con 15 unidades a tan solo dos puntos de Santos Laguna, la mala noticia para el club del Pedregal es que ya no depende de si mismo. Pumas recibirá a los Xolos de Tijuana en la penúltima jornada del presente certamen y cerrará su actividad contra uno de los candidatos al título del Apertura 2025; el Cruz Azul de Nicolás Larcamón.