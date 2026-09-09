¡Equipo de ensueño! El 11 titular más caro de la Champions League 2026-27

Arrancó este pasado martes 8 de septiembre el torneo de clubes más prestigiado en el mundo donde el equipo del PSG buscará conseguir el triplete consecutivo, solo que ha podido conseguir el Real Madrid, máximo ganador de la ‘Orejona’.

De acuerdo con las tasaciones especializadas del sitio Transfermarkt, la UEFA Champions League 2026-27 presume un XI ideal galáctico que alcanza cifras astronómicas en el mercado internacional, destacando una clara hegemonía de LaLiga de España con hasta seis futbolistas presentes en el equipo de gala.

Con una formación táctica 4-3-3, este cuadro millonario combina juventud, pegada y la presencia indiscutible del conjunto del Barcelona como el equipo con más representantes de la alineación estelar.

El 11 titular más costoso del Mundo en la Champions League

Portero:

Joan Garcia | Barcelona | 45 millones

Defensas:

Nuno Mendes | |PSG | 80 millones

William Saliba | Arsenal | 100 millones

Pau Cubarsi | Barcelona | 100 millones

Achraf Hakimi | PSG | 80 millones

Mediocampistas:

Pedri | Barcelona | 150 millones

Joao Neves | PSG | 140 millones

Jude Bellingham | Real Madrid | 150 millones

Delanteros:

Kylian Mbappé | Real Madrid | 200 millones

Erling Haaland | Manchester City | 220 millones

Lamine Yamal | Barcelona | 220 millones

(Todos en millones de euros)

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Las joyas de la corona en este XI son Lamine Yamal y Erling Haaland, ambos catalogados como los futbolistas más valiosos del planeta con un costo de 220 millones de euros cada uno. Acompañándolos Kylian Mbappé (200 M€) en la nómina de superestrellas de la competición.

