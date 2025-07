La millonaria cantidad que debería de pagar Pumas por Keylor Navas

El conjunto de Pumas busca poder reforzarse con el portero Keylor Navas para el Apertura 2025. Los felinos ya mostraron su interés, el guardameta ve con buenos ojos su llegada al futbol mexicano y la directiva universitaria se encuentra negociando con el conjunto del Newell’s Old Boys.

Te puede interesar: Mientras Keylor Navas suena para Pumas: su insólito reemplazo con pasado en América

La millonaria cantidad que debería pagar Pumas por Keylor Navas

El medio argentino TyC Sports dio a conocer que Pumas ya habría mandado una oferta por el guardameta. La cantidad sería aproximadamente un millón de dólares pero la cifra habría sido rechazada por la directiva del Newell’s esperando obtener una mayor cantidad de dinero por el Seleccionado nacional de Costa Rica.

Con la primera oferta rechazada, Pumas estaría obligado a tener que pagar una mayor cantidad de dinero por el fichaje de Keylor Navas. Algunos medios detallan que los felinos tendrían que pagar más de dos millones de dolares, una cantidad cercana a tres millones de dolares.

Pumas tendrá que tomar la decisión lo más pronto posible pues en la Jornada 1 mostró la necesidad de un arquero. Le dio minutos a un canterano que mostró su falta de experiencia bajo los tres postes cometiendo varios errores que influyeron en el marcador.

En el interior del Newell’s Old Boys, los directivos se encuentran molestos y consideran que Navas no ha manejado de buena forma las negociaciones. Es por eso que aunque el jugador manifestó su intención de marcharse, Newell’s no está dispuesto a cederlo fácilmente.

El portero costarricense, de 37 años, no estuvo presente en la reciente victoria del equipo, mencionaron que se trató de un “problema estomacal”; pero han interpretado su ausencia como parte de la presión ejercida por el jugador para forzar su traspaso a Pumas.