Los millones de dólares que le han costado 27 goles a Pumas

Pumas sigue con un mal paso en el Apertura 2022 y los aficionados Universitarios extrañan cada vez más a Alfredo Talavera. Ya son 21 goles recibidos por parte del equipo de Andrés Lillini, sumando además los que les clavaron tanto el Celta de Vigo como el Barcelona, una cifra que no se veía en fase regular desde el Apertura 2002, cuando habían recibido apenas un gol más al llegar a la jornada 11.

Con los goles recibidos, la afición felina empezó a lamentar la salida del portero azteca, que en FC Juárez parece haber encontrado algo regularidad, pues lleva apenas 10 goles recibidos en 11 jornadas, lo que deja muy mal parados a Julio González y Gil Alcalá, que llevan 21 goles recibidos desde que comenzó el torneo, lo que convierte a Pumas en uno de los equipos más goleados del Apertura 2022.

2 millones de pesos habrían separado al ex portero universitario para seguir otra temporada más con los Pumas. Sin embargo, queda claro que no todos los tantos son responsabilidad de los porteros pues, si la defensa no colabora, es complicado que el guardametas, lo que le da más mérito a los números que consiguió en el Clausura 2022, en donde recibió 16 goles.

La defensa tiene a mal traer a Pumas

Los errores defensivos no son ningún secreto, pues el mismo Andrés Lillini habló de como es que el sistema defensivo en su totalidad, no solo la defensa, era una de las cosas más flojas. Agosto fue un mes de mucho desgaste y poco tiempo para mejorar las falencias, por lo que, con una semana para prepararse para el duelo del fin de semana, se espera que puedan mejorar los malos resultados.

El rendimiento del conjunto del Pedregal no ha sido nada bueno y los números lo demuestran. En 11 jornadas, los Auriazules han conseguido apenas nueve puntos y, al no encontrarse con la victoria, han caído hasta el fondo de la clasificación, algo que no se esperaba teniendo en cuenta la jerarquía de los refuerzos que llegaron el último mercado de pases.