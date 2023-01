Los millones que gastó Pumas en el paso de Dani Alves en México

El paso de Dani Alves en Pumas y en la Liga MX, fue realmente fugaz. El mundialista brasileño apenas disputó 13 partidos con la camiseta de los universitarios y en el único semestre que jugó completo, los felinos ni siquiera entraron al repechaje.

Ahora, cuando el Clausura 2023 parecía una revancha para él, quedó fuera del club debido a las acusaciones por agresión sexual que tiene en contra. El ex del Barcelona se encuentra en prisión preventiva, buscando resolver su situación legal.

Pumas anunció postura sobre Dani Alves tras demanda por abuso sexual

Los millones que gastó Pumas en Dani Alves

La llegada de dani Alves a Pumas, despertó en su momento el interés de los aficionados del futbol mexicano. De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la que buscaba llegar en ritmo para ser convocado por Brasil, el defensa se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX.

Así fue, pues Dani Alves percibía un sueldo de 2 millones de dólares, aunque no todo era absorbido por Pumas, ya que también los patrocinadores cubrían una parte. De igual manera, cabe recordar que el ex del Barcelona llegó como agente libre a Ciudad Universitaria, por lo que los felinos no tuvieron que pagar nada por su fichaje.

Dani Alves fue titular en todos los partidos que disputó en el pasado Apertura 2022. No obstante, en el Clausura 2023 arrancó en la banca y entró de cambio para concretar una remontada épica frente a los Bravos de Juárez. Ese fue el último duelo del brasileño con Pumas.

A Pumas le queda poco más de una semana para encontrar al reemplazo de Dani Alves, si deciden buscarlo fuera del club, ya que también existe la opción de que echen mano de la cantera. El mercado de fichajes de la Liga MX finaliza el 1 de febrero.

