Milton Giménez : “No pensé que el futbol mexicano sería tan intenso”

Tras debutar en México cumpliendo con gol en la victoria ante Santos, el futbolista de Los Rayos, Milton Giménez , aseguró en conferencia de prensa que no siente presión alguna al ser considerado el nuevo goleador del Necaxa.

“No es una presión, yo vine con la seguridad de hacer goles m, vine a conseguir un título que hasta ahora no he logrado. Estamos bien para lograr el título”, comentó Giménez.

Además, el delantero procedente de Argentina confesó que no imaginó que la Liga BBVA MX fuera tan intensa.

“La propuesta de Necaxa me agradó, el fútbol mexicano siempre me llamó la atención, varios compañeros me dieron muy buenas referencias del país, no pensé que iba a ser tan intenso como fue”, comentó Milton.

También, el futbolista de Los Rayos afirmó que el club tiene grandes oportunidades de clasificar a las liguillas.

“Hay un muy buen equipo y buenas personas, así que yo creo que si en todos los momentos difíciles echamos para salir adelante yo creo que el equipo puede llegar a clasificar, tengo las esperanzas que si”, confesó el delantero argentino.

FC Juárez 2-1 Necaxa | Jornada 1 | Clausura 2022

Giménez y su adaptación al futbol mexicano

El goleador argentino, también se animó a hablar sobre la adaptación del futbol azteca y como serán sus próximos meses en México.

“Me comentaron que la adaptación es uno de los puntos más difíciles, pero creo que no sentí la altura cuando llegue. Me acomodé rápido al equipo, a mis compañeros. Disputé fútbol en diferentes categorías de Argentina y eso es un punto a favor. No soy un delantero de área, nos entendimos muy bien entre todos los compañeros. Seguiremos con la disponibilidad para hacer nuestro trabajo”, sentenció Milton Giménez.

El delantero argentino firmó para quedarse por dos años con el club Necaxa; el equipo de los Rayos hizo la negociación con el equipo de Atlanta en la segunda división de Argentina con quien acordaron la compra definitiva. El atacante sudamericano promete dejar huella en la Liga BBVA MX para el Clausura 2022.