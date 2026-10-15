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Milwaukee Brewers BARREN a Los Ángeles Dodgers y van a la SERIE MUNDIAL 2026 tras 44 años de sequía

Las Grandes Ligas celebraron el Juego 4 de la Serie de Campeonato y los Brewers vencieron a los Angeles Dodgers, para ir a la Serie Mundial tras 44 años.

cerveceros de milwaukee vencen dodgers

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Dodgers de Los Ángeles firmaron en el segundo inning un rally de cuatro carreras, pero Brewers despertaron en la marcha y le dieron la vuelta con par de cuadrangulares para vencer por 6-4 en Dodger Stadium barriendo a los locales en la Serie de Campeonato, con lo que Brewers van a Serie Mundial luego de 44 años.

En el cuarto episodio con Home Run incluido de Ohtani, parecía que Dodgers podrían ganar en Los Angeles, pero los Brewers tenían otros planes y dieron tejiendo la remontada.

En el cuarto y quinto inning empataron la pizarra y en el sexto y noveno terminaron de sepultar a los bicampones.

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Por Dodgers Ohtani se fue de 4-1 con una anotada y tres remolcadas; Tucker de 4-2 con una anotada.

Por Brewers, Bauers de 3-1 con tres impulsadas; Hamilton se fue de 4-2 con dos anotadas y un par de remolcadas.

Romero salió con la victoria tras su labor de dos episodios con un hit permitido y tres ponches.
Ahora Cerveceros de Milwaukee esperan por Rays de Tampa Bay o Guardians.

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Milwaukee Brewers Los Angeles Dodgers EN VIVO MLB Grandes Ligas
Transmisión EN VIVO del resultado Dodgers Milwaukee

Brewers y Dodgers se enfrentan en el Juego 4 de la Serie de Campeonato, donde la novena de Milwaukee buscará barrer y avanzar a la Serie Mundial, su primera aparición en esa anhelada etapa desde 1982; los miles de aficionados de los angelinos están pendientes del drama de este partido esperando recortar distancias para iniciar una muy complicada remontada en la Liga Nacional.

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El duelo de lanzadores para este jueves 15 de octubre en Dodger Stadium será entre el zurdo Shane Drohan por Cerveceros y Tyler Glasnow por parte de los bicampeones Dodgers, por lo que en él pasa gran parte de la responsabilidad en este intenso juego.

El curioso dato que da esperanza a Dodgers de remontar en el juego 4 de Milwaukee vs Dodgers

En 2004, con Dave Roberts aún como jugador y de los Boston Red Sox, lograron remontar una serie de 3-0 en contra en Serie de Campeonato y ante el gran rival Yankees de Nueva York para ir a la Serie Mundial.

Solo una ocasión en la historia un equipo ha remontado con esa diferencia y Dodgers buscan repetir con Roberts esa hazaña para avanzar a la lucha por el título.

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