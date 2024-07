Alineación confirmadas Minnesota United vs Necaxa | Leagues Cup 2024

Este martes 30 de julio del 2024, arranca la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Por el momento son tres partidos los que quedan por disputarse, los cuales son: Minnesota United vs Necaxa, Monterrey vs Austin FC y Los Ángeles FC vs Vancouver Whitecaps.

Uno de los juegos más llamativos es el de Minnesota United vs Necaxa que se disputa este 30 de julio a las 7:00 pm hora del centro de México, donde ambos equipos están en busca de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup 2024.

Los Rayos debutarán en el torneo, después de disputar cuatro jornadas del Apertura 2024 y estar ubicados en el lugar 11 de la tabla general con cuatro unidades. Mientras que Minnesota United viene de perder ante Seattle Sounders 2-0 en la Jornada 1 del certamen, por lo que necesita ganar. En caso de perder o empatar y perder en penales, terminaría quedando eliminado de la competición.

Alineación de Minnesota United

Portero: St. Clair

Defensas: Loic Mesanvi, Miguel Tapias, Hugo Bacharach, Morris Duggan y Devin Padelford

Medios: Bongokuhle Hlongwane, Robin Lod, Carlos Harvey y Joseph Rosales

Delantero: Tani Oluwaseyi

Alineación de Necaxa



Los Rayos ya tienen a su 11 para enfrentar a Minnesota.

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Emilio Martinez, Agustin Oliveros, Alan Montes y Manuel Mayorga

Medios: Agustin Palavecino, Fernando Arce, Bryan Garnica, José Paradela y Ricardo Monreal

Delanteros: Diber Cambindo

