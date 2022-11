El Minnesota Vikings podría ser el equipo sorpresa de la NFL

A lo largo de 62 años, el Minnesota Vikings ha logrado llegar a 4 Super Bowls, perdiendo todos y cada uno de ellos, un récord que comparten con los Bills de Buffalo, quienes llegaron a la misma cantidad, sin conocer la victoria, sin embargo, ellos lo hicieron en años consecutivos (1991, 1992, 1993, 1994).

En 1991, Minnesota surgió como la franquicia número 14 en sumarse a la AFL como equipo profesional, una sede que anteriormente nombraba a su equipo como “Minneapolis Marines”, pero que para el ingreso a la nueva liga y el cambio de propietario, adoptó el nombre de “Vikings”, debido a que un par de equipos de High School (Ole Haugsrud y Central High) que se hacían llamar “Vikings”, sirvieron como inspiración para el nuevo equipo profesional, incluso esos equipos utilizaban, los ahora colores oficiales en morado y amarillo de la franquicia. En esa década, Minnesota era considerada el centro de la cultura escandinava en los Estados Unidos, por ello es que el apodo de Vikings, les vino a la perfección.

Su primera temporada oficial fue en 1961, año en el que les otorgaron la primera selección global del draft, en el que eligieron en primera instancia al corredor Tommy Mason y en la 3ra ronda a un tal Fran Tarkenton, el cual terminaría por ser una de las grandes estrellas en la historia de la franquicia. Con este inicio, Vikings logró conseguir su primera victoria en el debut ante Chicago Bears, por marcador de 37-13, esa noche Tankerton salió desde la banca, para lanzar 4 pases de touchdown.

No fue si no, hasta 1969 que el equipo logró conseguir su primer y único campeonato, al derrotar a Cleveland Browns por marcador de 27-7, justo un año antes de que se unificara de manera oficial la AFL y NFL para formar una sola liga. Por ello es que ese título no se le suma a la franquicia.



El Super Bowl IV fue su primera participación en una final ya de NFL, una generación que todos los fanáticos recordarán por los famosos “Purple People Eaters”, nombre que se le adjudicó a la línea defensiva, por el dominio que desplegaron en esos años (Carl Eller, Alan Page, Jim Marshall y Gary Larsen), sin embargo, eso no fue suficiente para derrotar a los Chiefs de Len Dawson y una defensiva en la que lucían 6 futuros jugadores salón de la fama.

Para la temporada del 73, la franquicia logró llegar a su segundo Super Bowl, ahora ante un Miami, que todavía contaba con Bob Griese en los controles y que terminaron levantando su segundo título en la historia de la franquicia de Florida por marcador de 24-7.

Minnesota intentaría el título en un par de ocasiones más, ante los Steelers de la cortina de acero en el Super Bowl IX y ante los Raiders de Oakland de John Madden, ambos un fracaso para la historia de este equipo.

Desde ese año (1976), Vikings no ha logrado llegar a una sola final más. Lo cual significan 46 años en las que han ostentado un récord de 25 temporadas ganadoras, de las cuales, ha llegado a 5 finales de conferencia, y las ha perdido todas, el peldaño previo al Super Bowl que tanto se les ha negado. La última ocasión que se les vio tan cerca de llegar al partido definitivo, fue aquella campaña en la que ganaron de manera escandalosa ante los Saints de New Orleans, en una jugada terrible por parte de la defensiva secundaria y un touchdown de Stephon Diggs que quedará grabada en la historia, solo para perder el siguiente duelo ante Philadelphia por ese boleto a la gran final.

Este año ha vuelto la ilusión en los Minnesota Vikings

Sin embargo, la temporada 2022 ha vuelto a ilusionar a todos los aficionados al “Skol”, con un récord de 7 ganados y solo 1 perdido, logrando una seguidilla de 6 partidos consecutivos ganando.

Al día de hoy, Vikings es uno de los favoritos a llegar a la final de la conferencia nacional, sin embargo conocemos de la dificultad de mantener tan buena racha en una liga tan competitiva como la NFL, asunto por el cual, tendrán que jugar cada partido como si fuera el más importante, tratando de consolidar una poderosa ofensiva comandad por Kirk Cousins (1,999yds. 13TDs), Dalvin Cook (608yds. 5TDs) y Justin Jefferson (867yds. 4TDs); Y una defensive que pueda mantener peleando al equipo hasta las últimas consecuencias con Jordan Hicks (74 Tack.), Za´Darius Smith (8.5 Cap.) y Harrison Smith (4 Int.).

Ya veremos, si este es el año en el que la grata fortuna le sonría a los Minnesota Vikings.

Siguientes 5 partidos del calendario 2022:

Vs Bills en Buffalo

Vs Cowboys como local

Vs Patriots como local

Vs Jets como local

Vs Lions en Detroit