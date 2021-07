TV Azteca transmitirá en vivo Mis Tres Vidas de Luis García

México. Todo listo este miércoles para ver un nuevo capítulo del exitoso documental de Mis Tres Vidas con Luis García.

En el capítulo siete, Luis García nos mostrará sus inicios como analista de futbol, así como la fabulosa combinación que realiza con Christian Martinoli, la mejor pareja del mundo mundial en los deportes.

A partir de la 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México, podrás ver el nuevo episodio del documental de uno de los máximos analistas del futbol de nuestro país por aztecadeportes.com, y APP de Azteca Deportes.

Se juntaron dos tipos extraordinarios que realizaron una pareja perfecta que tienen un estilo muy único y que han subido como la espuma. El “Doctor” García y Christian Martinoli han formado un nuevo estilo que han revolucionado las transmisiones de futbol.

Cada uno es una figura, cada uno es una estrella, pero juntos son una pareja superlativa, aunque el partido no tenga mucho que mostrar el “Doctor” y Christian hacen para el espectador una experiencia muy agradable en su televisión.

Espectadores que no tienen en el futbol como su deporte favorito, no se pierden los encuentros cuando Luis y Martinoli los están trasmitiendo gozando de su estilo particular al cual Christian se refiere como el “payasismo deportivo”.

Una pareja que pasarán a la historia de la television en general y no solo del sector deportivo.

Cuándo y dónde ver Mis Tres Vidas

Cuándo: Miércoles 7 de julio.

Hora: 7:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

No puedes perderte lo bueno y lo no tan bueno del Luis “Doctor” García en sus “Tres Vidas”.