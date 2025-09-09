¡Su familia se encontraba adentro! Misiles Rusos destruyen casa de jugador de Benfica

El pasado domingo 7 de septiembre del 2025, el futbolista Giorgi Sudakov del Benfica, compartió en sus redes sociales diferente imágenes y videos de como quedó su casa en Ucrania tras ser bombardeada por misiles rusos.

El jugador reveló que su familia se encontraba adentro de la casa en el momento del ataque; su esposa embarazada, su hija de aproximadamente 4 años y su madre. Afortunadamente resultaron ilesas.

Por los daños que recibió el hogar del futbolista, mencionó que los que no sean de un país vecino asegurarían que el equipo militar invadió su hogar.

“Los que no son de un país vecino escribirán que el equipo militar se guarda en mi casa.

Así es como luce mi casa después de esta noche.

Llegada del shaheed.

La esposa, el hijo y la madre estaban en casa en ese momento.”

El edificio quedó fuertemente afectado siendo los pisos más altos los más dañados. La casa del jugador recibió varios daños pero por el momento no ha dado a conocer las perdidas material que tuvo y si es que podrá volver a vivir en ese lugar.

El jugador se encuentra convocado con la Selección de Ucrania para disputar los partidos de eliminatoria mundialista de la UEFA.

El edificio quedó severamente afectado y pisos más altos que el de su hogar fueron completamente destruidos por los proyectiles. El jugador estaba en Polonia, concentrado con su selección nacional por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo.

Los números de Giorgi Sudakov

Giorgi Sudakov acaba de llegar al conjunto del Benfica cedido en los últimos días del mercado de fichajes. Por lo que no ha disputado ningún juego con el equipo portugués.

En su carrera, registra 159 juegos disputados, en los que acumula 11,372 minutos con 36 goles anotados y 27 asistencias.