El misterioso mensaje de Pumas previo al Apertura 2025

Pumas prepara una nueva sorpresa para sus aficionados de cara al torneo Apertura 2025. Los felinos esperan mejorar la imagen mostrada en el anterior certamen y tener más protagonismo bajo el mando de Efraín Juárez. Este viernes 27 de junio podrían tener un nuevo anuncio. Todo parece indicar que se trataría de la nueva indumentaria del equipo para la temporada que se avecina.

Los auriazules tendrán un evento dedicado a la afición la siguiente semana, y se espera que sea el momento para presentar a los nuevos integrantes de la plantilla. Pumas viene de realizar su pretemporada en Playa del Carmen, en la que tuvieron su espacio varios jugadores canteranos.

“Llegué a los 10 años a Pumas en 2012. Creo que poquito antes me registraron hasta octubre y pues me ha tocado pasar por todas las categorías. Cuando llegué todavía donde es ahora la cancha sintética en Cantera, antes era una cancha de tierra, que ahí jugábamos partidos de siete contra siete, creo que era la mitad de la cancha. Sí me ha tocado ver todos los cambios en Cantera, la verdad, una reconstrucción completa”, dijo el joven canterano, Santiago Trigos.

En Pumas apuestan por las Fuerzas Básicas

Así como el mediocampista, varios jugadores jóvenes de Pumas esperan llegar al primer equipo.

“Fue hace tres años, justamente hace tres años, teniendo 20 años ya había debutado, debuté en febrero del 2022 y la pretemporada fue en el verano de ese año. La verdad es que antes no me había tocado ninguna pretemporada, sino que me tocó un par de entrenamientos en diciembre antes de debutar”, mencionó el jugador felino acerca de su primera pretemporada.

Finalmente, se animó a hablar acerca de las diferencias que encuentra con la última pretemporada bajo el mando del DT azul y oro.

“Pues la diferencia, a ver, la edad yo creo, a mí me tocó siendo de los chicos ese año, pero tenía 20 años. Ahorita hay jugadores de 15, 16, 17 años que son muy chicos, pero la verdad es que qué bueno por ellos, eso quiere decir que están haciendo muy bien las cosas en sus categorías y la verdad es que se ve que tienen mucha calidad. La verdad es que han agarrado y están aprendiendo un poco el sistema que nos pide Efraín y la intensidad y todo eso que bueno”, sentenció.

