El neozelandés Mitch Evans se alza con la victoria en Sao Paulo

El piloto del equipo Jaguar Mitch Evans se alzó con la victoria en el E-Prix de Sao Paulo, un circuito urbano, primera carrera de la Formula E realizada en tierras brasileñas en donde el automovilismo es toda una tradición.

El neozelandés se llevó el triunfo después de un final de alarido con su compatriota Nick Cassidy del equipo Envision que lideró la en gran parte de la competencia.

Cassidy no pudo rebasar al Jaguar por lo que terminó en la segunda posición en la sexta etapa de la temporada 2023 de la Formula E.

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El británico Sam Bird, quien también mantuvo una fuerte lucha por el primer puesto en la última vuelta, culminó en la tercera posición para tomar el último puesto del podio.

Pascal Wehrlein sigue liderando el campeonato de la Formula E

El líder del campeonato de pilotos, el alemán Pascal Wehrlein, con su Porsche, culminó en una discreta séptima posición que, sin embargo, hace que continúe al frente de la clasificación general, con 86 unidades.

Seguido por el piloto británico Jake Dennis (Avalanche Andretti), con 62 puntos, y de Nick Cassidy con 61, que sube hasta el tercer lugar de la tabla con su segundo lugar.

Los representantes brasileños en la categoría de monoplazas eléctricas, los pilotos Lucas di Grassi (Mahindra) y Sérgio Sette Camara (Nio 333) un tuvieron una buena presentación quedando en decimotercero y decimoséptimo, respectivamente, para no sumar puntos.

En lo referente al campeonato de equipos, Tag Heuer Porsche es líder con 144 unidades, seguido por Envisión Racing que suma 103 puntos. El tercer puesto se encuentra Jaguar TCS Racing con 83 unidades.

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El E-Prix de Sao Paulo fue la sexta etapa de la temporada 2023 después de las celebradas en la ciudad de México, Arabia Saudita, donde se disputaron dos, India y Sudáfrica.

La séptima y octava etapa se realizará en la ciudad de Berlín, Alemania, el próximo 22 y 23 de abril respectivamente.