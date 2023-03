‘Chabelo’ estuvo cerca de participar en unos Juegos Olímpicos

México está sacudido por la lamentable muerte de Xavier López mejor conocido como ‘Chabelo’ a sus 88 años de edad, sin duda el legado más grande que le dejó a su país ha sido su carrera como conductor, sin embargo pocos saben que estuvo cerca de representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Era el año de 1952, Helsinki era la ciudad sede de la justa deportiva más importante del mundo, ‘Chabelo’ con tan sólo 17 años ya competía en lucha grecorromana y se perfilaba para ser uno de los atletas más destacados en esta edición ya que había ganado varias competencias a nivel nacional.

Xavier López asistió a la gala de abanderamiento de la delegación Mexicana previo a que emprendieran el viaje a Finlandia, evento que fue encabezado por el Presidente Miguel Alemán.

Te puede interesar: Chabelo fue un gran aficionado por este club mexicano

Chabelo abandono su sueño olímpico



Sin embargo el poco apoyo que había para los deportistas mexicanos hizo que Xavier abandonará este sueño deportivo, ya que él mismo se tenía que pagar su viaje, le habían pedido alrededor de 40 mil pesos lo que complicó que pudiera participar.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar.”

Después de este trago amargo se concentró en sus estudios y en su carrera para después convertirse en el “Niño más exitoso de México”.