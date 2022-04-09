El neozelandés Mitch Evans se lleva el triunfo en Roma

Roma, Italia. El neozelandés Mitch Evans, del equipo de Jaguar TCS Racing, logró este sábado la segunda victoria de su carrera en las calles de la capital italiana, donde ya ganó en 2019, al ganar el Roma ePrix, cuarta carrera puntuable apara el Mundial de Fórmula E de 2022.

En una agitada primera vuelta, que desencadenó la salida a pista del coche de seguridad para retirar el Nissan e.dams de Maximilian Guenther, Evans se abrió paso entre los dos Porsche de Pascal Wehrlein y Andre Lotterer.

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Con la carrera reanudada en la vuelta 4, el piloto neozelandés se colocó detrás Jake Dennis, y los dos intercambiaron posiciones en pista durante la primera fase del modo de ataque; Evans lo activó en la novena vuelta y pudo adelantar a Dennis, aunque el piloto de Avalanche Andretti más tarde le devolvió la maniobra.

Sin embargo, el contacto de Dennis con Antonio Felix da Costa, durante el cual realizó un adelantamiento en la vuelta 11 para dejar atrás al piloto de DS Techeetah, también permitió a Evans colarse. Dennis, por su parte, recibió una penalización de cinco segundos por su participación en el incidente.

Mitch Evans firma su tercer triunfo en la categoría



Mitch Evans, que firmó su tercer triunfo en este certamen para monoplazas eléctricos, ganó con autoridad en Roma por delante del neerlandés Robin Frijns (Envision Tacing), segundo a 5.703 segundos; y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), tercero a 6.966.

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Vandoorne no pudo aprovechar el hecho de haber salido desde la 'pole' y se conformó con el tercer puesto, mientras que Evans se hizo con la victoria tras salir noveno en la parrilla.

El piloto suizo Edoardo Mortara acabó séptimo en Roma y lidera la general del certamen con 49 puntos, tres más que Stoffel Vandoorne y siete más que Robin Frijns.

Este domingo se disputa en Roma la quinta carrera del campeonato.

