MLB 2026: Él es el mexicano mejor pagado de las Grandes Ligas en la temporada

La temporada 2026 - 2027 de la MLB finalmente ha comenzado y, con ella, muchas preguntas en torno a los atletas mexicanos que formarán parte de la misma. Ante esta situación, ¿te has preguntado quién es el beisbolista azteca mejor pagado de las Grandes Ligas?

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Como sabes, cada vez son más los beisbolistas mexicanos que forman parte de la MLB, lo cual habla del impacto que este deporte ha tenido en México en las últimas décadas. Tal situación también se refleja en el apartado salarial a través de los jugadores que suman cuantiosas ganancias millonarias por su participación en el diamante.

¿Quién es el mexicano mejor pagado de la MLB 2026?

El rendimiento de la mayoría de los beisbolistas mexicanos ha tenido un crecimiento importante en las últimas temporadas de la MLB y esto se refleja en los salarios que estos perciben, mismos que cada vez son más elevados en relación a lo que solían ganar hace algunas campañas.

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Dicho lo anterior, vale decir que el beisbolista mexicano mejor pagado en la MLB 2026 es nada más y nada menos que Taijuan Walker, quien con los Phillies de Philadelphia recibe 18 millones de dólares en el último año multianual que firmó en 2023.

En el segundo lugar se encuentra nada más y nada menos que Randy Arozarena, quien recibe alrededor de 15.65 millones de dólares al año tras un acuerdo firmado con los Mariners de Seattle. Finalmente, en el tercer lugar se encuentra Patrick Sandoval, quien percibe alrededor de 12.75 millones de dólares con los Red Sox de Boston.

¿Por qué Alejandro Kirk destaca en este listado?

Alejandro Kirk es el mexicano, nacido al interior de la República, que percibe el mejor salario dentro de la MLB 2026. Y es que, comenzadas las Grandes Ligas en esta temporada, el nacido en Tijuana Baja California acumula un total de 12 millones de dólares como receptor de los Toronto Blue Jays.