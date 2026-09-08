MLB 2026: ¿Qué partidos habrá HOY martes 8 de septiembre?

Este martes 8 de septiembre la MLB tiene preparada una jornada realmente intensa con equipos que buscan desesperadamente los últimos lugares rumbo al playoffs de las Grandes Ligas en su temporada 2026, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles al respecto.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Como sabes, la postemporada 2026 iniciará a finales de este mes, por lo que estamos a unos días para llegar a la mejor parte del año dentro del Rey del Deporte. Debido a ello, aquí conocerás el horario de cada uno de los juegos de hoy en la MLB al interior de la República Mexicana.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy martes 8 de septiembre?

Orioles vs Guardians | 16:35 horas.

Tigers vs Twins | 16:40 horas.

Phillies vs Astros | 16:40 horas.

Marlins vs Mets | 16:40 horas.

Red Sox vs Angels | 16:45 horas.

Yankees vs Rockies | 17:05 horas.

Braves vs Rays | 17:15 horas.

White Sox vs Pirates | 17:40 horas.

Tonight's Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/dMXMhEU0G9 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 7, 2026

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Royals vs Dbacks | 17:40 horas.

Brewers vs Cubs | 17:40 horas.

Padres vs Nationals | 19:40 horas.

Mariners vs Rangers | 19:40 horas.

Athletics vs Blue Jays | 19:40 horas.

Giants vs Cardenales | 19:45 horas.

Dodgers vs Reds | 20:10 horas.

¿Shohei Ohtani, figura de la MLB, está lesionada?

Han sido varios los partidos que el japonés Shohei Ohtani se ha perdido de manera consecutiva con los Dodgers de los Ángeles, por lo que expertos en la materia consideran que el nipón está lesionado a tan solo unas semanas para el inicio de la postemporada en la MLB.

Cabe mencionar que Ohtani fue pieza angular del último campeonato de los Dodgers obtenido la temporada pasada y es, además, uno de los mejores beisbolistas de la actualidad, motivo por el cual una hipotética lesión sería la peor noticia para el equipo en turno.