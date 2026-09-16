MLB 2026: Horarios en México de los 15 partidos de HOY miércoles 16 de septiembre

México se encuentra de fiesta celebrando un aniversario más de la Independencia Nacional, y para festejarlo qué mejor que con una jornada intensa y llena de emoción correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, una de las mejores ligas de Estados Unidos y el resto del mundo.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este miércoles 16 de septiembre cuando la MLB presente un total de 15 partidos, mismos que comenzarán desde las 11 de la mañana para terminar al filo de las 10 de la noche. Ante ello, es preciso que sepas los horarios de todos los juegos para la República Mexicana.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy miércoles 16 de septiembre?

Guardians vs White Sox | 11:10 horas.

Cardenales vs Giants | 11:15 horas.

Twins vs Yankees | 11:40 horas.

Blue Jays vs Tigers | 13:07 horas.

Pirates vs Brewers | 16:40 horas.

Reds vs Dodgers | 16:40 horas.

Rays vs Athletics | 16:40 horas.

Nationals vs Phillies | 16:45 horas.

Mets vs Orioles | 17:10 horas.

Tonight's Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/VuE9NZShrb — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 15, 2026

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Cubs vs Braves | 17:40 horas.

Rangers vs Red Sox | 18:05 horas.

Astros vs Royals | 18:10 horas.

Rockies vs Padres | 18:40 horas.

Angels vs Mariners | 19:38 horas.

Dbacks vs Marlins | 19:40 horas.

¿Qué equipo tiene más triunfos y más derrotas en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada regular 2026 de la MLB está a punto de terminar, y como era de esperarse existen equipos que han destacado por lo hecho en el diamante. Uno de ellos son los Brewers, institución que ha sido la más regular al ser la que más victorias tiene con un total de 93.

Sin embargo, del otro lado de la moneda también existen escuadras que han dejado mucho qué desear y que suman una cantidad importante de derrotas en la temporada de la MLB, siendo los Rockies la que peores registros tiene al acumular 95 descalabros hasta ahora.