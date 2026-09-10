Jornada corta en la MLB: Estos son los partidos a disputarse HOY jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre la temporada 2026 de la MLB presentará una corta, pero interesante jornada en donde cada uno de los equipos que se presenten en el diamante buscarán el triunfo que los acerque cada vez más a los playoffs, los cuales están muy cerca de llegar.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Se trata de una jornada en donde la MLB presentará solamente cinco partidos, mismos que, sin embargo, se distribuirán a lo largo del día para que los amantes de las Grandes Ligas no se pierdan ningún detalle al respecto. Ahora bien, ¿a qué hora son los juegos en México?

Horario de los juegos de la MLB hoy jueves 10 de septiembre

Braves vs Rays | 10:15 de la mañana.

Phillies vs Astros | 11:05 de la mañana.

Mariners vs Rangers | 2:10 de la tarde.

Yankees vs Rockies | 5:05 de la tarde.

White Sox vs Pirates | 5:40 de la tarde.

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¿Cuántos equipos de la MLB superan la barrera de los 80 triunfos en la temporada?

La temporada 2026 de la MLB sigue su marcha y, en estos momentos, ya son varias las instituciones que han superado la barrera de las 80 victorias, aunque cabe decir que no todas podrán acceder a los playoffs y, en consecuencia, a la Serie Mundial de Beisbol.

En la Liga Americana destacan algunos equipos que han sido lo mejor de este apartado hasta ahora sobresaliendo los Rays, la mejor escuadra hasta ahora en cuanto a número de victorias se refiere. Más abajo vienen los Yankees y los Red Sox, respectivamente hablando.

En la Liga Nacional la situación es más pareja, pues son cinco las escuadras que suman 80 victorias o más en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Entre estas destacan los Braves, los Phillies, los Brewers, los Cubs y los Dodgers de Los Ángeles.