MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre México estará de fiesta con una de las fechas más importantes en la historia del país; sin embargo, lo anterior no exime que la MLB presente una jornada realmente atractiva a unos días para el inicio de la postemporada en su edición 2026.

Serán un total de 15 los partidos que las Grandes Ligas presenten a lo largo de este día, mismos que comenzarán poco antes de las 5 de la tarde y que presentan a escuadras como los Dodgers, los Brewers, los Yankees y los Braves. ¿A qué hora serán los juegos en México?

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy martes 15 de septiembre?

Pirates vs Brewers | 16:40 horas.

Guardians vs White Sox | 16:40 horas.

Reds vs Dodgers | 16:40 horas.

Rays vs Athletics | 16:40 horas.

Nationals vs Phillies | 16:45 horas.

Blue Jays vs Tigers | 17:07 horas.

Mets vs Orioles | 17:10 horas.

Twins vs Yankees | 17:40 horas.

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Cubs vs Braves | 17:40 horas.

Cardenales vs Giants | 17:45 horas.

Rangers vs Red Sox | 18:05 horas.

Astros vs Royals | 18:10 horas.

Rockies vs Padres | 18:40 horas.

Angels vs Mariners | 19:38 horas.

Dbacks vs Marlins | 19:40 horas.

¿Cuándo inicia la postemporada 2026 en la MLB?

Estamos a tan solo unos días de la mejor etapa de la MLB en el año, pues de acuerdo con el calendario de las Grandes Ligas, la postemporada comenzará el próximo 29 de septiembre con duelos de vida o muerte que harán que el espectáculo en el diamante crezca considerablemente.

Las Series Divisionales de la MLB arrancarán el 3 de octubre, mientras que los Juegos de Campeonato iniciarán el 11 de octubre en la Liga Nacional y el 12 en la Americana. Finalmente, la Serie Mundial de Beisbol comenzará el 23 de octubre y se podría extender, a través de un eventual séptimo juego, hasta el 31 de octubre.