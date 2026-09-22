OFICIAL: Así van los equipos calificados y los playoffs de MLB 2026 HOY martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre se llevará a cabo una de las últimas jornadas correspondientes a la temporada regular 2026 de la MLB, misma que ha sido una de las más intensas y sorpresivas no solo en cuanto a sorpresas se refiere, sino también en cuanto al rendimiento de las escuadras.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este martes cuando la MLB presente un total de 16 juegos correspondientes a la temporada 2026, mismos que se distribuirán a lo largo del día en beneficio de los aficionados que desean ver todos. Por tal motivo, aquí conocerás sus respectivos horarios para la República Mexicana y cómo van los equipos hasta ahora.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy martes 22 de septiembre?

Yankees vs Rays | 11:05 horas.

Orioles vs Blue Jays | 16:35 horas.

Pirates vs Cardenales | 16:40 horas.

Tigers vs Nationals | 16:40 horas.

Phillies vs Brewers | 16:40 horas.

Red Sox vs Guardians | 16:45 horas.

Yankees vs Rays | 17:05 horas.

Braves vs Reds | 17:15 horas.

Roses are red

Violets are blue

Birds soar high

And these baseballs did too pic.twitter.com/ItGz9P34yN — MLB (@MLB) September 21, 2026

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Cubs vs Marlins | 17:40 horas.

Royals vs White Sox |17:40 horas.

Rangers vs Mets | 18:05 horas.

Rockies vs Dbacks | 18:40 horas.

Mariners vs Astros | 19:40 horas.

Athletics vs Angels | 19:40 horas.

Giants vs Twins | 19:45 horas.

Dodgers vs Padres | 20:10 horas.

¿Cuándo inicia la postemporada y la Serie Mundial de la MLB 2026?

Tigres de Detroit: Cuando se esperaba que los Tigres dieran el golpe que todos sus aficionados esperaban, la realidad es que el equipo de la Americana se ha quedado muy por debajo de las expectativas puestas en ellos.

Cuando se esperaba que los Tigres dieran el golpe que todos sus aficionados esperaban, la realidad es que el equipo de la Americana se ha quedado muy por debajo de las expectativas puestas en ellos. Gigantes de San Francisco : El equipo tenía presupuestado un torneo en donde pelearan por quedarse entre los primeros lugares de su clasificación y llegar a playoffs; sin embargo, en estos momentos son el penúltimo lugar del Oeste de la Nacional.

: El equipo tenía presupuestado un torneo en donde pelearan por quedarse entre los primeros lugares de su clasificación y llegar a playoffs; sin embargo, en estos momentos son el penúltimo lugar del Oeste de la Nacional. Mets de Nueva York:

¿Cómo van los equipos clasificados en la MLB hasta ahora?

A) Liga Americana:

* Este: Rays de Tampa Bay, Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston.

B) Liga Nacional:

* Este: Braves de Atlanta.

* Central: Brewers.

* Oeste: Dodgers de Los Ángeles.