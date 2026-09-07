MLB 2026: ¿Qué partidos se realizarán HOY lunes 7 de septiembre?
La MLB presenta una jornada realmente atractiva a unas semanas para la finalización de la temporada regular. ¿A qué hora son los juegos de hoy en México?
Un inicio de semana ha llegado y, con él, la posibilidad de que los amantes del Rey del Deportes puedan disfrutar una de las últimas jornadas de la temporada 2026 de la MLB antes del arribo de los playoffs, mismos que comenzarán a finales de este mes.
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Será durante hoy lunes 7 de septiembre cuando la MLB presente un total de 11 compromisos que se distribuirán a lo largo del día, comenzando a las 11 de la mañana para terminar a las 8 de la noche. Si quieres conocer los horarios exactos al interior del país, entonces quédate con nosotros.
¿Qué partidos presenta la MLB hoy lunes 7 de septiembre?
- Phillies vs Braves | 11:05 horas.
- Marlins vs Mets | 11:10 horas.
- Orioles vs Guardians | 11:35 horas.
- Red Sox vs Angels | 11:35 horas.
- Royals vs Dbacks | 12:10 horas.
- Brewers vs Cubs | 12:10 horas.
Cam. Saw. Conquered. #RepBX pic.twitter.com/FChJ1vuj6r— New York Yankees (@Yankees) September 3, 2026
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- Tigers vs Twins | 13:10 horas.
- Padres vs Nationals | 15:10 horas.
- Giants vs Cardenales | 18:10 horas.
- Dodgers vs Reds | 19:10 horas.
- Athletics vs Blue Jays | 20:05 horas.
¿Quiénes son los 3 candidatos al título de la MLB 2026?
- Brewers: De forma sorpresiva, los Brewers se han convertido en la escuadra con más victorias en la temporada 2026 de la MLB, motivo por el cual se espera que sea un candidato fuerte a llegar a la Serie Mundial de Beisbol.
- Dodgers: Se trata de los últimos bicampeones de las Grandes Ligas y del equipo con la plantilla más costosa de la temporada 2026, motivo por el cual el equipo de Los Ángeles no puede pasar desapercibido en esta lista.
- Rays: Los Rays se han convertido en el mejor equipo de la Liga Americana gracias a la cantidad de triunfos que tiene en relación con las derrotas, por lo que podría ser el equipo que sorprenda al llegar a la Serie A.