MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY jueves 17 de septiembre?

Este jueves 17 de septiembre la MLB presentará una jornada por demás llamativa que, de hecho, podría definir mucho de lo que se espera en la postemporada 2026 de las Grandes Ligas, misma que se llevará a cabo a finales de este mes y que generará un impacto positivo entre los aficionados.

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Serán 9 juegos los que la MLB presentará a lo largo de este día, y la ventaja, al menos para la comunidad azteca, es que estos se dividirán a lo largo del día para el disfrute de sus aficionados. Por tal motivo, es preciso que conozcas los horarios de los juegos de hoy en el centro de la República.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy jueves 17 de septiembre?

Pirates vs Brewers | 10:35 de la mañana,

Reds vs Dodgers | 10:40 de la mañana.

Rays vs Athletics | 11:10 de la mañana.

Rockies vs Padres | 1:10 de la tarde.

Astros vs Royals | 5:15 de la tarde.

Max on the mound in Minneapolis. #RepBX pic.twitter.com/Ho8tDU2p8D — New York Yankees (@Yankees) September 15, 2026

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Mets vs Phillies | 5:15 de la tarde.

White Sox vs Tigers | 5:40 de la tarde.

Rangers vs Red Sox | 6:05 de la tarde.

Angels vs Twins | 7:38 de la tarde.

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