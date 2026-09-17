MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY jueves 17 de septiembre?
En los próximos párrafos podrás conocer la lista con los partidos que la MLB presentará a lo largo de este jueves 17 de septiembre. ¿Cuál llama más tu atención?
Este jueves 17 de septiembre la MLB presentará una jornada por demás llamativa que, de hecho, podría definir mucho de lo que se espera en la postemporada 2026 de las Grandes Ligas, misma que se llevará a cabo a finales de este mes y que generará un impacto positivo entre los aficionados.
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Serán 9 juegos los que la MLB presentará a lo largo de este día, y la ventaja, al menos para la comunidad azteca, es que estos se dividirán a lo largo del día para el disfrute de sus aficionados. Por tal motivo, es preciso que conozcas los horarios de los juegos de hoy en el centro de la República.
¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy jueves 17 de septiembre?
- Pirates vs Brewers | 10:35 de la mañana,
- Reds vs Dodgers | 10:40 de la mañana.
- Rays vs Athletics | 11:10 de la mañana.
- Rockies vs Padres | 1:10 de la tarde.
- Astros vs Royals | 5:15 de la tarde.
Max on the mound in Minneapolis. #RepBX pic.twitter.com/Ho8tDU2p8D— New York Yankees (@Yankees) September 15, 2026
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- Mets vs Phillies | 5:15 de la tarde.
- White Sox vs Tigers | 5:40 de la tarde.
- Rangers vs Red Sox | 6:05 de la tarde.
- Angels vs Twins | 7:38 de la tarde.
¿Quiénes son los 3 candidatos a ganar la Serie Mundial de Beisbol 2026?
- Los Dodgers: El equipo de los Ángeles conquistó las últimas dos ediciones de la MLB, por lo que, con Shohei Ohtani como figura principal, intentarán conquistar el tricampeonato gracias a tener el plantel más costoso de la temporada.
- Los Brewers: El equipo de la Liga Nacional ha sorprendido a propios y extraños al ser la escuadra con más victorias en la temporada hasta ahora, lo cual les permite soñar con un hipotético triunfo en la Serie Mundial.
- Rays: Con el mejor registro de la Liga Americana, la realidad es que el cuadro de Tampa Bay podría dar la sorpresa y ser el cuadro que termine con el dominio que ha tenido la Nacional en los últimos años.